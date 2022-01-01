Получить займ можно на карту, а погасить его допускается несколькими способами на выбор клиента: банковской картой, банковским переводом, через электронные кошельки QIWI и ЮMoney, наличными в терминалах оплаты МКБ, QIWI, Элекснет, почтовым переводом и через отделения «Связной». Стоит также помнить, что планируя взять займ Надо денег, оформить заявку на карту нужно с учетом своевременности платежей. В противном случае, начнется начисление штрафа - 0,05% от общей сумма задолженности, а также ухудшится кредитная история заемщика. Первые три дня при просрочке займа – льготные, и на них процент не начисляется.

Микрофинансовая организация основана в 2020 году и быстро завоевала популярность среди клиентов. Она работает на основании лицензии Центробанка, поэтому вас не будут ожидать неожиданные комиссии и подводные камни в договоре. Здесь можно оформить краткосрочный займ на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, сроком от 7 до 30 дней. Подача и рассмотрение заявки займет не более 15 минут. Для постоянных клиентов, которые своевременно выполняют условия по договору и платят вовремя, действуют такие бонусы, как увеличение лимита и снижение процентной ставки, а также скидки от 5 до 28%.

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