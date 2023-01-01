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О компании
Национальная академия дополнительного профессионального образования специализируется на таких направлениях, как дефектология, менеджмент, бухгалтерский учет и т.д., также доступна проф. переподготовка. Академия НАДПО использует современную дистанционную форму обучения.
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