Правильно подобранная косметика способна не просто решить дерматологические проблемы с кожей, но и поддерживать ее ресурс молодости и здоровья длительное время. Именно с этой целью интернет-магазин NAOS разработал уникальные линейки средств, основанные на принципах экобиологии. Вас ждет максимально естественная забота о себе.

Компания NAOS: особенности и ассортимент

Главная фишка, которой отличаются средства от Наос биодерма - подражание природным механизмам кожи (биологический миметизм). Французские эксперты более 45 лет занимаются внедрением инноваций на собственных лабораториях и оформили более 70 патентов. Производство также находится на территории Франции. Уходовая косметика для лица находится на стыке двух областей, экобиологии и дерматологии. Благодаря этому покупатели могут не только избавиться от проблем вроде акне или купероза, но и обеспечить ежедневный уход.

Среди ассортимента, который представляет интернет-магазин профессиональной косметики для лица — бренды Bioderma (для проблемной кожи), Institut Esthederm (солнцезащитная линейка) и Etat Pur (ежедневный уход за кожей). В продуктах используются такие натуральные ингредиенты, как ниацинамид, прополис, гиалуроновая кислота, глабридин, ретинол и многочисленные витамины.

Из главных достоинств, которыми отличается косметика NAOS: