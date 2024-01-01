Забудьте о долгих очередях и бумажной волоките — теперь консультирование специалиста доступно в удобное время и из любого места. Получить НаПоправку онлайн-консультацию можно в режиме реального времени.

О компании

Медицинская платформа — помощник в области здравоохранения, она предлагает не только простую и скорую запись на прием к врачу онлайн, но и возможность получить квалифицированную консультацию врача онлайн. Фирма предоставляет доступ к обширному ассортименту медицинских услуг прямо из дома или офиса, вы можете воспользоваться ими через приложение.

Преимущества: