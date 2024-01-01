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О компании
Медицинская платформа — помощник в области здравоохранения, она предлагает не только простую и скорую запись на прием к врачу онлайн, но и возможность получить квалифицированную консультацию врача онлайн. Фирма предоставляет доступ к обширному ассортименту медицинских услуг прямо из дома или офиса, вы можете воспользоваться ими через приложение.
Преимущества:
- Дежурные терапевты и педиатры работают 24/7
- Фиксированная оплата подписки: неограниченное количество обращений
- Один аккаунт - пять пациентов: забота о здоровье всей семьи
- Общение с доктором в любой точке мира
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