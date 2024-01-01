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Промокоды НаПоправку | Июль 2024

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Промокоды НаПоправку — лечение начинается с одного клика

Забудьте о долгих очередях и бумажной волоките — теперь консультирование специалиста доступно в удобное время и из любого места. Получить НаПоправку онлайн-консультацию можно в режиме реального времени.

О компании

Медицинская платформа — помощник в области здравоохранения, она предлагает не только простую и скорую запись на прием к врачу онлайн, но и возможность получить квалифицированную консультацию врача онлайн. Фирма предоставляет доступ к обширному ассортименту медицинских услуг прямо из дома или офиса, вы можете воспользоваться ими через приложение.

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Преимущества:

  • Дежурные терапевты и педиатры работают 24/7
  • Фиксированная оплата подписки: неограниченное количество обращений
  • Один аккаунт - пять пациентов: забота о здоровье всей семьи
  • Общение с доктором в любой точке мира
  • Проверенные специалисты, которые не назначают лишнего

Промокоды НаПоправку — ваше время ценно

Благодаря сервису НаПоправку запись к доктору становится проще и быстрее. Промокоды NaPopravku регулярно размещаются на сайте BeriBuy. Чтобы оформить подписку и хорошо сэкономить перед оформлением, используйте купон на скидку.

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