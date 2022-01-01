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Промокоды Nappy Club | Август 2022

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Nappy club: памперсы для новорожденных премиум качества

Для своих малышей всегда хочется подобрать самое нежное и безопасное. Именно такими станут для новорожденных подгузники Nappyclub – легкие, дышащие и отвечающим всем требованиям гигиены.

О компании

Основателями компании стали две молодые мамы, Ольга и Марина. Они разработали уникальные подгузники, соответствующие всем требованиям современных мам. В производстве использованы японские технологии и натуральные материалы – впитывающий абсорбент премиум сегмента, эластичные манжеты и поясок для комфортных движений грудничка. Продукция бренда продается только в интернет-магазине, за счет этого сайт Нэппиклаб подгузники предлагает на 30% ниже аналогов.

Среди главных достоинств магазина:

  • Возможность курьерской доставки на следующий день для Москвы и Санкт-Петербурга
  • Оформление автоматически создаваемого заказа, который подтверждает клиент
  • Отправка по всей территории России
  • Выгодная скидка на первый заказ

Подгузники Нэппиклаб

Продукции компании доверяет огромное количество мам – больше 40% клиентов пришли за своей первой покупкой по рекомендации друзей, что говорит о том, что покупатели готовы активно рекомендовать продукцию Нэппи клаб молодым мамам.

Ассортимент онлайн-маркета

Помимо подгузников японского качества, в каталоге магазина представлено внушительное количество иной продукции для мам и малышей:

  • Бытовая химия и детская косметика
  • Одежда и различные детские наборы
  • Гигиена, посуда и соски разных размеров
  • Косметика для мамы (крема, скрабы, молочко, бальзамы и др.)
  • Подборка товаров для отдыха на даче и природе с малышом

Промокоды Nappy club – ваша приятная экономия

Используя промокод Nappy club на скидку, вы отлично сэкономите семейный бюджет на важных покупках для своего малыша. Промокоды представляют собой буквенно-цифровые комбинации, дающие покупателям секретные условия: подарки, скидки или бесплатную доставку. Найти любой действующий промокод Нэппиклаб поможет надежный сервис BeriBuy. Здесь все купоны обновляются каждый день – вам остается лишь присмотреть наиболее выгодный купон Nappy club и указать его в корзине интернет-магазина при оформлении заказа. Используйте промокоды Nappyclub при каждой покупке и наслаждайтесь выгодной экономией, которую предоставляет надежный сервис BeriBuy!

Промокод Нэппиклаб

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