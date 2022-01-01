Для своих малышей всегда хочется подобрать самое нежное и безопасное. Именно такими станут для новорожденных подгузники Nappyclub – легкие, дышащие и отвечающим всем требованиям гигиены.

О компании

Основателями компании стали две молодые мамы, Ольга и Марина. Они разработали уникальные подгузники, соответствующие всем требованиям современных мам. В производстве использованы японские технологии и натуральные материалы – впитывающий абсорбент премиум сегмента, эластичные манжеты и поясок для комфортных движений грудничка. Продукция бренда продается только в интернет-магазине, за счет этого сайт Нэппиклаб подгузники предлагает на 30% ниже аналогов.

Среди главных достоинств магазина:

Возможность курьерской доставки на следующий день для Москвы и Санкт-Петербурга

Оформление автоматически создаваемого заказа, который подтверждает клиент

Отправка по всей территории России

Выгодная скидка на первый заказ

Продукции компании доверяет огромное количество мам – больше 40% клиентов пришли за своей первой покупкой по рекомендации друзей, что говорит о том, что покупатели готовы активно рекомендовать продукцию Нэппи клаб молодым мамам.

Ассортимент онлайн-маркета

Помимо подгузников японского качества, в каталоге магазина представлено внушительное количество иной продукции для мам и малышей: