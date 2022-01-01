Промокоды Nappy Club | Август 2022
Nappy club: памперсы для новорожденных премиум качества
Для своих малышей всегда хочется подобрать самое нежное и безопасное. Именно такими станут для новорожденных подгузники Nappyclub – легкие, дышащие и отвечающим всем требованиям гигиены.
О компании
Основателями компании стали две молодые мамы, Ольга и Марина. Они разработали уникальные подгузники, соответствующие всем требованиям современных мам. В производстве использованы японские технологии и натуральные материалы – впитывающий абсорбент премиум сегмента, эластичные манжеты и поясок для комфортных движений грудничка. Продукция бренда продается только в интернет-магазине, за счет этого сайт Нэппиклаб подгузники предлагает на 30% ниже аналогов.
Среди главных достоинств магазина:
- Возможность курьерской доставки на следующий день для Москвы и Санкт-Петербурга
- Оформление автоматически создаваемого заказа, который подтверждает клиент
- Отправка по всей территории России
- Выгодная скидка на первый заказ
Продукции компании доверяет огромное количество мам – больше 40% клиентов пришли за своей первой покупкой по рекомендации друзей, что говорит о том, что покупатели готовы активно рекомендовать продукцию Нэппи клаб молодым мамам.
Ассортимент онлайн-маркета
Помимо подгузников японского качества, в каталоге магазина представлено внушительное количество иной продукции для мам и малышей:
- Бытовая химия и детская косметика
- Одежда и различные детские наборы
- Гигиена, посуда и соски разных размеров
- Косметика для мамы (крема, скрабы, молочко, бальзамы и др.)
- Подборка товаров для отдыха на даче и природе с малышом
Промокоды Nappy club – ваша приятная экономия
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