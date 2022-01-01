Промокоды Navigator Shop | Ноябрь 2022
Navigator Shop: ассортимент для активного отдыха и комфортного быта
Чтобы домашние дела, отдых на природе или путешествия были комфортными, важно подобрать современные гаджеты. Об их качестве и надежности позаботится Навигатор Шоп! Интернет-магазин предлагает огромный ассортимент для таких моментов, как рыбалка, охота, туризм и др. Спешите за покупками, пока сервис BeriBuy дарит промокоды Навигатор Шоп с лучшими скидками!
О компании
Navigator Shop – это интернет магазин, где представлен огромный рыболовный перечень товаров, а также всё для охоты, электроника и комплектующие, товары для дома, автотехника и не только! Отметим следующие преимущества для клиентов:
- собственная курьерская служба в 20-ти городах России;
- различные способы доставки по всей России в кратчайшие сроки;
- весь товар сертифицирован, и отвечает требованиям качества и безопасности;
- низкий процент возврата;
- гарантийный срок составляет 1 год;
- информирование клиента на всех стадиях заказа.
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