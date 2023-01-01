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Промокоды НЦРДО | Декабрь 2023

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Доступное дистанционное обучение НЦРДО

Получить профессию мечты и начать карьеру в востребованной и высокооплачиваемой специализации поможет институт НЦРДО. Простая и понятная платформа, уникальные методики обучения и преподавательский состав с колоссальным опытом сделают процесс учебы комфортным, приятным, а с промокодами – выгодным.

О школе

Институт развития предоставляет всем желающим пройти программы профессиональной подготовки и повышения квалификации по нескольким направлениям: управление и экономика, психология, физ.культура и спорт, журналистика и т.д. Все услуги предоставляются по государственной лицензии, что гарантирует получение диплома установленного образца или удостоверения.

Весь процесс обучения проходит полностью в режиме online – изучение материалов, выполнение заданий, сдача итоговой работы. График гибкий, а курсы доступны в режиме 24/7 – заниматься можно по собственному удобному графику.

Ключевые плюсы школы:

  • Выдача подтверждающего документа установленного образца
  • Оплата в рассрочку без %
  • Только актуальная база знаний

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