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Об организации

Nebus займ предлагает клиентам удаленное оформление договора по паспорту РФ, отсутствие залога или подтверждения дохода и работы, сопровождение персональным менеджером. Переводятся займы онлайн на карту мгновенно, после подписания договора кредитования. Особое преимущество для тех, кто имеет испорченный кредитный рейтинг: для одобрения нужно наличие стабильного заработка, даже без подтверждения.

Плюсы для клиента: