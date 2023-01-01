Промокоды Небус | Ноябрь 2023
Небус: займы на карту с высоким шансом одобрения
Нужны прозрачные условия кредитования без подтверждающих справок и очередей – решение в МКК Небус. Переходите на сайт МФО и получите мгновенный перевод.
Об организации
Nebus займ предлагает клиентам удаленное оформление договора по паспорту РФ, отсутствие залога или подтверждения дохода и работы, сопровождение персональным менеджером. Переводятся займы онлайн на карту мгновенно, после подписания договора кредитования. Особое преимущество для тех, кто имеет испорченный кредитный рейтинг: для одобрения нужно наличие стабильного заработка, даже без подтверждения.
Плюсы для клиента:
- Диапазон от 7000 до 100 000 рублей
- Срок от 1 недели до 1 года
- Минимальная ставка – от 0,48% в день
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Применив купон на скидку, можно получить бонусы: увеличение лимита, снижение % ставки и мн.др. А взять промокод можно абсолютно бесплатно на сайте агрегатора BeriBuy.
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