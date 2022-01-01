Открыть Ноутбук Lenovo IdeaPad 3-14 со скидкой 2000 рублей! Показать код ****** ******

Для получения скидки нужно при оформлении покупки на сайте ввести в поле "Активировать купон" ... Подробнее > промо-код * Акция действует при покупке ноутбука Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 (82KT002VRK). Участниками акции могут быть физические лица, розничные покупатели товара в нашем интернет-магазине с оформлением заказа на сайте notik.ru. Выплата денежного эквивалента скидки или ее части не производится ни при каких условиях. Акция действует с 1 января по 28 февраля 2022 года включительно или пока товар есть в наличии, ее сроки могут быть изменены. Ноутбук, участвующий в этой акции, в период действия этой акции не может быть приобретен на условиях других акций и спецпредложений. Скрыть