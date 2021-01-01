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Промокоды Nespresso (Неспрессо) | Март 2021

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Промокод Nespresso: идеальный кофе по доступным ценам

Любители кофе уже давно оценили бренд Nespresso с капсулами для домашних кофе-машин. Капсульный кофе швейцарского бренда имеет насыщенный вкус и аромат, а покупку капсул можно сделать более выгодной, если применять специальный скидочный код во время каждого онлайн-заказа.

История развития бренда

Nespresso – одна из компаний швейцарской группы Nestle, которая занимается производством и продажей кофейных капсул для кофемашин, а также непосредственно кофейных аппаратов. Популярность данных капсул так высока, что еще в 2011 году прибыль компании составила свыше 3 миллиардов швейцарских франков.

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Самая идея капсульного кофе была запатентована в 1976 году, тогда же появился и бренд Неспрессо. В 1990 году, после подписания контракта с Turmix, началась активная продажа кофемашин капсульного типа по всему миру, сегодня кофе из капсул продается в более, чем 68 странах.

Сегодня в интернет-магазине Nespresso представлен широкий выбор продукции для любителей кофе:

  • Кофемашины систем Vertuo и Original
  • Кофе-капсулы
  • Аксессуары (капучинаторы, наборы для очистки от накипи, фирменные десерты и др.

Какие бонусы дает промокод Неспрессо

Покупки очередных капсул для кофемашины от Неспрессо можно сделать более экономными, если перед онлайн-заказом присмотреть действующие промокоды Nespresso на проверенных сайтах-агрегаторах купонов. Одним из таких является сайт БериБай с сотнями купонов для разных интернет-магазинов. Для магазина Nespresso купон может давать один из следующих бонусов:

  • Скидка в виде определенной суммы или процента от стоимости заказа
  • Бесплатная доставка
  • Подарок к заказу или участие в секретной акции

Такие комбинации создаются магазинов для активного привлечения новых покупателей (для них даже создаются специальные купоны на первый заказ), а также для поддержания интереса у текущих клиентов. Все промокоды обычно ограничены по сроку действия, также часть из них можно использовать только при соблюдении определенных условий (например, при покупке кофе-капсул на определенную сумму).

промокоды Nespresso

Найденный код активируется во время оформления заказа в корзине: добавив туда все необходимые товары, нужно вставить промокод в специальную строку и нажать кнопку активации. Если он верно скопирован (без лишних пробелов и без пропущенных букв и цифр), сумма к оплате сразу изменится и можно завершать свой заказ. Стоит отметить, что большинство кодов можно суммировать с другими скидками – например, такими, как распродажа.

Удобные онлайн-сервисы для клиентов

Любой покупатель капсул Неспрессо оценит полезные сервисы на сайте магазина. Главный сервис – это возможность получить консультации кофе-специалистов, работающих в режиме 24/7. Если вы не можете определиться с ароматом или с тем, какие капсулы подойдут для вашего аппарата, специалисты с готовностью подскажут ответы на эти и многие другие вопросы. В таком же круглосуточном режиме работает и сама возможность заказа капсул – оформить заказ можно на сайте или через мобильное приложение, а также по телефону.

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Еще один интересный сервис от компании – переработка капсул. Собрав свои использованные капсулы и сдав их в любой бутик Неспрессо, либо передав курьеру при получении вашего заказа, вы примите участие в акции The Positive Cup и внесете свой вклад в заботу об окружающей среде. Другие интересные Nespresso акции, сервисы и скидки всегда можно посмотреть прямо на сайте интернет-магазина кофе-капсул.

Многоразовые капсулы для кофемашины Nespresso – выгодное приобретение для любителей бодрящего напитка по утрам. Если не забывать о выгодных промокодах и подбирать их перед оформлением заказа, покупка капсул будет приятно экономной, ведь каждый использованный купон – это новая скидка специально для вас!

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