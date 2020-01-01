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Промокоды Нетология | Ноябрь 2020

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О сайте Netology.ru

Центр онлайн-обучения Нетология Групп работает с 2011 года. За время своего существования этот университет подготовил более 10 тыс. специалистов в таких областях как:

  • Интернет-маркетинг;

  • Дизайн;

  • Проектирование интерфейсов;

  • Веб-разработка;

  • Управление проектами.


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В качестве преподавателей здесь работают реальные специалисты своего дела. Поэтому знания, полученные здесь, всегда остаются актуальными.

 

Обучение проходит на уникальной онлайн-платформе. В конце каждого курса ученики получают реальные рабочие проекты, при помощи которых смогут пополнить свое портфолио первыми примерами.

 

 

Как проходит обучение в Нетологии?

 

Каждый курс состоит из нескольких блоков. Во время всех них вы изучаете только заданные темы.

 

Два раза в неделю проводятся сами занятия в рамках онлайн-трансляции. Если в заданное время вы не можете быть возле компьютера, в личном кабинете всегда есть записи уроков.

 

 

После каждого занятия вы получаете практическое задание. Его результаты проверяют преподаватели. С ними вы можете связаться в любой момент обучения для уточнения возникших вопросов.

 

 

Как получить промокод в Нетология?

 

Образование должно быть доступным. Мы тоже придерживаемся этого мнения, поэтому собираем на сайте БериБай актуальные промокоды на обучение в Нетологии. Если хотите узнавать о них первыми, просто зарегистрируйтесь на этом сайте и добавьте сервис в список избранного.

 

Нетология регулярно проводит акции и распродажи, например, КиберПонедельник и Черная Пятница. Еще вы можете найти купоны и коды на скидки, при помощи которых легко снизить стоимость любого курса.

 

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