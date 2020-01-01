Центр онлайн-обучения Нетология Групп работает с 2011 года. За время своего существования этот университет подготовил более 10 тыс. специалистов в таких областях как:

Интернет-маркетинг;



Дизайн;



Проектирование интерфейсов;



Веб-разработка;



Управление проектами.





В качестве преподавателей здесь работают реальные специалисты своего дела. Поэтому знания, полученные здесь, всегда остаются актуальными.

Обучение проходит на уникальной онлайн-платформе. В конце каждого курса ученики получают реальные рабочие проекты, при помощи которых смогут пополнить свое портфолио первыми примерами.

Как проходит обучение в Нетологии?

Каждый курс состоит из нескольких блоков. Во время всех них вы изучаете только заданные темы.

Два раза в неделю проводятся сами занятия в рамках онлайн-трансляции. Если в заданное время вы не можете быть возле компьютера, в личном кабинете всегда есть записи уроков.

После каждого занятия вы получаете практическое задание. Его результаты проверяют преподаватели. С ними вы можете связаться в любой момент обучения для уточнения возникших вопросов.

Как получить промокод в Нетология?

Образование должно быть доступным. Мы тоже придерживаемся этого мнения, поэтому собираем на сайте БериБай актуальные промокоды на обучение в Нетологии. Если хотите узнавать о них первыми, просто зарегистрируйтесь на этом сайте и добавьте сервис в список избранного.

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