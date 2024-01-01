Искусственный интеллект — уже не просто модный тренд, а незаменимый в работе инструмент. Он автоматизирует рутинные задачи, освобождая время для важных проектов, тем самым увеличивая ваш доход. Курс по нейросетям от NeuroBoost поможет освоить нейросети с нуля для каждого, а по промокодам стоимость будет самой выгодной.

О компании

NeuroBoost — практическое обучение работе с нейросетями. Это курсы, а также бесплатные практикумы, где вы научитесь зарабатывать с помощью искусственного интеллекта. Например, на курсе «Сквозь нейровселенные» вы освоите 40 топовых программ, которые помогут облегчить деятельность блоггерам, digital-специалистам и предпринимателям. Преподаватель и сооснователь школы Нейропрактикума — Сергей Эль. Благодаря внедрению нейросетей в свою работу, он зарабатывает более 300 тысяч рублей в месяц и передал свои знания тысячам учеников.

Преимущества: