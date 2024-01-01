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Промокоды Неватрип (Nevatrip) | Сентябрь 2024

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Промокоды Неватрип: влюбиться в Питер с первого взгляда

Если вы давно мечтали увидеть Санкт-Петербург с необычной стороны, лучше всего сделать это во время водной прогулки. Экскурсии Неватрип помогут еще лучше узнать северную столицу как гостям города, так и местным жителям. А применив на сайте Nevatrip промокод, можно выгодно сэкономить свой бюджет.

Экскурсии неватрип

О платформе

Уникальный сервис для бронирования водных прогулок в СПб предлагает более 50 вариантов туров, от классических обзорных маршрутов по каналам до персональных круизов или возможности аренды катера, либо яхты. В ассортименте можно найти утренние, вечерние и ночные вариации, яхтинг, прогулки на теплоходе (в топе заказов находится теплоход-ресторан “Чайка”), дома на воде, также можно заказать в Nevatrip метеор до фортов Кронштадта или Петергофа. Лидер продаж на Nevatrip - развод мостов, который обязательно хочет увидеть каждый путешественник.

Каждый день на площадке продается более 1000 билетов, гости и жители СПб продолжаются влюбляться в город, знакомясь с достопримечательностями с лучших ракурсов. При этом сайт позволяет удобно осуществлять выбор по формату путешествия, цене, по расписанию - можно выбрать самые ближайшие варианты.

Из главных плюсов:

  • Гарантия качества - все маршруты тестировали коренные петербуржцы
  • За 10 лет компания учла все пожелания и добавила их в маршруты
  • Наличие оплаты как российскими, так и зарубежными картами
  • Удобная friendly-система поддержки
  • Безопасная онлайн-оплата и отсутствие скрытых комиссий
  • Возможность использовать на сайте Nevatrip промокод на скидку на первый заказ

В каких направлениях предложены туры

Благодаря сайту Неватрип можно выбрать водный круиз не только по историческому центру города. В каталоге также представлены маршруты в Петергоф, Кронштадт, Орешек и на Валаам. Отдельно можно выбрать тематические круизы на катере по Фонтанке, Неве или Мойке, по каналу Грибоедова, либо подобрать комбинированный тур по Петропавловской крепости, где совмещены пешеходная часть экскурсии и теплоходный круиз.

Промокоды Nevatrip: путешествуем экономно

Вне зависимости от того, заинтересовал ли вас джазовый теплоход или ночная прогулка по каналам, на агрегаторе БериБай можно подобрать купон на скидку для любой водной прогулки. Код купона необходимо указать при бронировании отдыха (строка для ввода находится прямо над суммой к оплате). Как только вы укажете на площадке Неватрип промокод на скидку, стоимость вашего отдыха изменится и можно переходить к оплате на персональных условиях. Промики для Неватрип - всегда отличное решение!

Промокод неватрип

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