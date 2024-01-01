Если вы давно мечтали увидеть Санкт-Петербург с необычной стороны, лучше всего сделать это во время водной прогулки. Экскурсии Неватрип помогут еще лучше узнать северную столицу как гостям города, так и местным жителям. А применив на сайте Nevatrip промокод, можно выгодно сэкономить свой бюджет.

О платформе

Уникальный сервис для бронирования водных прогулок в СПб предлагает более 50 вариантов туров, от классических обзорных маршрутов по каналам до персональных круизов или возможности аренды катера, либо яхты. В ассортименте можно найти утренние, вечерние и ночные вариации, яхтинг, прогулки на теплоходе (в топе заказов находится теплоход-ресторан “Чайка”), дома на воде, также можно заказать в Nevatrip метеор до фортов Кронштадта или Петергофа. Лидер продаж на Nevatrip - развод мостов, который обязательно хочет увидеть каждый путешественник.

Каждый день на площадке продается более 1000 билетов, гости и жители СПб продолжаются влюбляться в город, знакомясь с достопримечательностями с лучших ракурсов. При этом сайт позволяет удобно осуществлять выбор по формату путешествия, цене, по расписанию - можно выбрать самые ближайшие варианты.

Из главных плюсов:

Гарантия качества - все маршруты тестировали коренные петербуржцы

За 10 лет компания учла все пожелания и добавила их в маршруты

Наличие оплаты как российскими, так и зарубежными картами

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Безопасная онлайн-оплата и отсутствие скрытых комиссий

Возможность использовать на сайте Nevatrip промокод на скидку на первый заказ

В каких направлениях предложены туры

Благодаря сайту Неватрип можно выбрать водный круиз не только по историческому центру города. В каталоге также представлены маршруты в Петергоф, Кронштадт, Орешек и на Валаам. Отдельно можно выбрать тематические круизы на катере по Фонтанке, Неве или Мойке, по каналу Грибоедова, либо подобрать комбинированный тур по Петропавловской крепости, где совмещены пешеходная часть экскурсии и теплоходный круиз.