Mollis – интернет-магазин женской одежды, основанный в 2012 году. За это время он из небольшого магазина он превратился в крупнейший отечественный бренд одежды. Он считается одним из лучших по соотношению цены и качества. Фирма имеет собственное производство, дизайн-студию и команду профессионалов. Под управлением сервиса - 17 магазинов, а также брендовый онлайн-маркет.

Каждой женщине хочется выглядеть неотразимо. Интернет-магазин Моллис знает о ваших желаниях и предлагает дизайнерскую одежду по доступным ценам.

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