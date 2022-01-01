Никогда не бывает лишним побаловать себя или близких людей отличным подарочным боксом с косметикой. В Нью Бьюти бокс коробочку заказать можно с экономией до 50%, чем если покупать средства в ней по отдельности!

О компании

NewBeautyBox – интернет-магазин, предлагающий покупателям боксы с косметическим наполнением: внутри находятся 10-15 полноразмерных средств, а также миниатюры популярных брендов. Все средства – только оригинальные, благодаря красивой упаковке они станут отличным презентом на любой случай.

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