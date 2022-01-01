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О компании
Открытый в 2013 году интернет-магазин Newchic радует покупателей большим выбором одежды и аксессуаров, соответствующих модным трендам. В ассортименте, который предлагает интернет-магазин Ньючик:
- Мужские и женские модели
- Обувь, сумки, ремни, украшения
- Товары для ежедневного использования
- Товары для красоты и здоровья, и др.
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