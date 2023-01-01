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Промокоды НИИДПО | Январь 2023

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Промокоды НИИДПО: переподготовка и прокачка ваших знаний

Если для вас актуальна профпереподготовка или онлайн-обучение профессиям, НИИДПО – отличный выбор. Вас ждет актуальная база знаний и настоящие эксперты своей сферы!

О компании

Национальный исследовательский институт НИИДПО дистанционное обучение проводит с 2015 года, успешно помогая получить новые профессии или повысить квалификацию. Более 670 образовательных программ сочетаются с возможностью бессрочного доступа к пройденным материалам и онлайн-библиотеке. В конце обучения вы получите диплом установленного образца и возможность вернуть 13% от цены курса при помощи налогового вычета.

Здесь можно пройти курсы по таким направлениям, как:

  • Психология, педагогика, дефектология и логопедия
  • Менеджмент, дизайн
  • Государственная служба, бухгалтерский учет и др.

Онлайн-обучение профессиям НИИДПО

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