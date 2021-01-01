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Салон часов Ника: ваши стильные решения

Наручные часы – не только практичная вещь, но и стильная деталь образа. Бренд Nika поможет вам подобрать уникальную модель на любой вкус. Современное производство неоднократно удостаивалось наград, среди которых – призовые места в выставках Junwex 2016-2017, Estet fashion week 2016, диплом ведущего российского производителя ювелирных изделий из серебра, и т.д.

О компании

Завод часов и интернет-магазин Ника – ведущий производитель в России. С 2003 года марка выпускает оригинальные ювелирные часы в разных формах и дизайнах. Помимо этого, в ассортименте бренда представлены:

  • Браслеты
  • Эксклюзивные ручки
  • Аксессуары

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