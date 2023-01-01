Промокоды Ниндзя Пицца | Апрель 2023
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Жители и гости города регулярно обращаются в сеть Ninja Pizza Красноярск – это всегда быстрая доставка курьерами, разнообразное меню и высокое качество приготовления. Сегодня компания считается одной из крупнейших в городе – об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы.
Одним из секретов кулинарного успеха Ниндзя Пицца является использование пышного традиционного теста в печи, что делает блюдо насыщенным, сочным и долго сохраняющим аромат и температуру. На производственных площадках действует постоянный контроль качества – при приготовлении используются только самые свежие продукты и ингредиенты.
Меню
Каждый найдет здесь все по своему вкусу – ассортимент включает в себя как традиционную классику, так и авторское приготовление по собственной рецептуре, а также выбор на любую компанию и повод: большие наборы из нескольких 32 см. и 26 см. пицц или полноценный бизнес-ланч на персону. Есть в наличии широко известные пиццы, как Пепперони, Классическая и т.д., а также оригинальные, как Цезарь, Охотничья и т.д. Спешите сделать выбор и применить промокод на первый заказ Ниндзя Пицца для скидки уже сегодня.
Вегетарианцы найдут интересным пиццу с полностью овощной начинкой, любителям погорячей понравятся позиции с перцем халапеньо и фирменным соусом, а ценителям мяса предлагают огромный выбор с курицей, ветчиной, охотничьими сосисками и т.д.
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