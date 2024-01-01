Промокоды НИПКЭФ — доступ к образованию для всех Если вы задумались сменить профессию или повысить уже имеющиеся навыки, то дистанционное обучение – это ваш ключ к карьерному росту. В мире, где знания и навыки ценятся очень высоко, онлайн занятия открывают двери в различные отрасли и специальности. Неважно, где вы находитесь – у вас есть возможность учиться у лучших преподавателей, не выходя из дома. Институт экономики и финансов НИПКЭФ предлагает большой выбор программ по разным направлениям.

О компании

НИПКЭФ — образовательное учреждение, которое предлагает шанс для профессионального роста через онлайн-обучение. Портал дистанционного обучения специализируется на подготовке специалистов в области экономики, финансов и управления. Институт предлагает качественное образование, ориентированное на современные требования рынка труда и экономической сферы. Он имеет все необходимые лицензии для осуществления преподавательской деятельности.

Преподаватели проходят строгий отбор и являются кандидатами и докторами наук. Они обладают профессиональными навыками и многолетним стажем преподавания и наставничества.

Об ассортименте обучения

Площадка предоставляет выбор по различным направлениям профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Курсы охватывают широкий спектр областей, туда входит обучение в NIPKEF экономике и финансам, курсы переподготовки по государственному и муниципальному управлению, менеджмент, обучение в сфере государственных закупок, а также курсы повышения квалификации 1С.

Студенты получают диплом после курсов государственного образца. Вся информация о выданных документах вносится в ФИС ФРДО.

Преимущества:

Лицензированное образование и диплом установленного образца

Дистанционная подача документов и круглосуточный доступ к ресурсам

Гибкость расписания и возможность досрочного завершения курса

Рассрочка без переплат и социальные льготы, а также скидки по промокодам

Платформа является корпоративным членом ИПБ России

Техническая поддержка работает с 9:00 до 21:00 без выходных

Площадка предлагает студентам возможность обучаться гибким и удобным способом, не выходя из дома. Это дает возможность совмещать учебу с работой и бытовыми обязанностями. Программы разработаны опытными специалистами с учетом современных требований рынка труда, что позволяет выпускникам успешно применять полученные знания на практике.