Промокоды ННПФ | Август 2023
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Об организации
Национальный НПФ входит в ТОП-15 отечественных компаний в своей сфере и занимает лидирующие места по уровню среднегодовой доходности. Инвестиции отмечены рейтингом АА+ по версии агентства RAEX. Все вложения хранятся в надежных активах с доходностью 9%.
Плюсы от накоплений в ННПФ:
- Гарантия защиты средств и выплат
- Высокие показатели доходности
- Льготы на начисления
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