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Промокоды ННПФ | Август 2023

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Об организации

Национальный НПФ входит в ТОП-15 отечественных компаний в своей сфере и занимает лидирующие места по уровню среднегодовой доходности. Инвестиции отмечены рейтингом АА+ по версии агентства RAEX. Все вложения хранятся в надежных активах с доходностью 9%.

Плюсы от накоплений в ННПФ:

  • Гарантия защиты средств и выплат
  • Высокие показатели доходности
  • Льготы на начисления

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