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Промокоды NO ONE | Ноябрь 2022

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Промокоды NO ONE: ваша обувь премиум-класса

Чтобы образ стал стильным и завершенным, не обойтись без выбора идеально подходящей пары обуви. Ищите свою пару на страницах НО ВАН – интернет-магазин считается признанным экспертом в области обуви и аксессуаров сегмента люкс и премиум!

История компании

Свое существование обувной магазин NO ONE начал в 1993 году, когда Нуне Геворгян открыла первый бутик в ГУМе. Изначально компания специализировалась только на одной марке обуви (Baldinini), постепенно заключая контракты с проверенными мануфактурами и брендами. Сегодня компания является крупнейшим ритейлером обуви и аксессуаров, открыв на территории России 27 одноименных мультибрендовых точек и 80 монобрендовых бутиков. Интернет-магазин Noone.ru был запущен только в 2013 году, чуть позже появилось и мобильное приложение для удобных заказов – покупатели быстро оценили регулярные акции, частое обновление каталога и бонусную систему привилегий.

Отметим ключевые достоинства магазина НО ВАН:

  • Постоянное обновляемый каталог моделей
  • Экспресс-доставка по Москве всего за 3 часа
  • Возможность персонального шоппинга в сопровождении продавца-консультанта
  • Получение заказа не только с доставкой, но и самовывозом в бутиках

Noone.ru интернет-магазин

Все новости о пополнении ассортимента и текущих акциях магазин размещает в разделе «Журнал», здесь также можно найти интересные подборки сезонной обуви и аксессуаров – с их помощью можно создать свой яркий и уникальный образ.

Программа лояльности для любимых клиентов

Получив карту магазина НО ВАН, можно пользоваться персональными скидками либо получать индивидуальные приглашения на секретные распродажи и открытия очередных магазинов. Для получения карточки и начала участия в бонусной программе достаточно указать свои данные в анкете на сайте, установить мобильное приложение либо сделать покупку в любой розничной точке. За первую покупку вас ждет 1000 приветственных бонусов, а к дню рождения – дополнительные подарки. Программа лояльности содержит в себе несколько уровней скидок (от 0 до 15%), для сохранения достигнутого уровня скидки необходимо совершать хотя бы один заказ в год. Исключение – скидки 5 и 10%, которые являются несгораемыми и присваиваются покупателю при совершении заказов на сумму 60 и 500 тысяч рублей соответственно. Посмотреть свой уровень скидки всегда можно в личном кабинете или в приложении.

Где искать для NO ONE промокод на скидку

Долгожданные приобретения можно дополнить отличной экономией – достаточно вовремя подобрать и использовать купон на скидку. Вне зависимости от того, нужен ли вам промокод на первый заказ или вы подбираете для NOONE промокод постоянного клиента – все актуальные варианты можно найти на проверенной площадке-агрегаторе BeriBuy. Воспользоваться подобной комбинацией не составит труда: скопировав нужный вам код с платформы BeriBuy, просто укажите его в корзине интернет-магазина NO ONE, сумки или обувь при этом нужно предварительно добавить в корзину. Как только сумма к оплате уменьшится и появится информация о том, что промокод принят – можно смело завершать выгодное оформление вашего заказа!

NOONE промокод

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