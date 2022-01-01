Чтобы образ стал стильным и завершенным, не обойтись без выбора идеально подходящей пары обуви. Ищите свою пару на страницах НО ВАН – интернет-магазин считается признанным экспертом в области обуви и аксессуаров сегмента люкс и премиум!

История компании

Свое существование обувной магазин NO ONE начал в 1993 году, когда Нуне Геворгян открыла первый бутик в ГУМе. Изначально компания специализировалась только на одной марке обуви (Baldinini), постепенно заключая контракты с проверенными мануфактурами и брендами. Сегодня компания является крупнейшим ритейлером обуви и аксессуаров, открыв на территории России 27 одноименных мультибрендовых точек и 80 монобрендовых бутиков. Интернет-магазин Noone.ru был запущен только в 2013 году, чуть позже появилось и мобильное приложение для удобных заказов – покупатели быстро оценили регулярные акции, частое обновление каталога и бонусную систему привилегий.

Отметим ключевые достоинства магазина НО ВАН:

Постоянное обновляемый каталог моделей

Экспресс-доставка по Москве всего за 3 часа

Возможность персонального шоппинга в сопровождении продавца-консультанта

Получение заказа не только с доставкой, но и самовывозом в бутиках

Все новости о пополнении ассортимента и текущих акциях магазин размещает в разделе «Журнал», здесь также можно найти интересные подборки сезонной обуви и аксессуаров – с их помощью можно создать свой яркий и уникальный образ.

Программа лояльности для любимых клиентов

Получив карту магазина НО ВАН, можно пользоваться персональными скидками либо получать индивидуальные приглашения на секретные распродажи и открытия очередных магазинов. Для получения карточки и начала участия в бонусной программе достаточно указать свои данные в анкете на сайте, установить мобильное приложение либо сделать покупку в любой розничной точке. За первую покупку вас ждет 1000 приветственных бонусов, а к дню рождения – дополнительные подарки. Программа лояльности содержит в себе несколько уровней скидок (от 0 до 15%), для сохранения достигнутого уровня скидки необходимо совершать хотя бы один заказ в год. Исключение – скидки 5 и 10%, которые являются несгораемыми и присваиваются покупателю при совершении заказов на сумму 60 и 500 тысяч рублей соответственно. Посмотреть свой уровень скидки всегда можно в личном кабинете или в приложении.