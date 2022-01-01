Промокоды НТВ ПЛЮС | Июнь 2022
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Спутниковое телевидение НТВ-ПЛЮС: всегда будь в плюсе
Любимые шоу и передачи сегодня можно удобно смотреть онлайн при помощи сервиса NTV-PLUS. С НТВ-ПЛЮС онлайн прямой эфир доступен каждому!
О подписке
Благодаря сервису НТВ-ПЛЮС ТВ онлайн и телевидение можно смотреть с любого цифрового устройства, где есть интернет. Более 200 каналов, отсутствие необходимости устанавливать специальные программы и разовая оплата, вне зависимости от количества гаджетов – главные достоинства площадки.
Вы можете выбрать подписку на удобные пакеты:
- Суперспорт - для любителей матчей, бокса и хоккея
- Ночной – с «взрослыми» передачами
- Познавательный – каналы о природе, науке и мировых открытиях
- Детский – лучшие фильмы и мультфильмы для малышей
- Кино – зарубежные и отечественные картины
Чем полезны для НТВ-Плюс промокоды
Применив промокод NTVPLUS, можно снизить стоимость выбранного тарифа и сэкономить. Подберите купон на скидку в каталоге проверенного сервиса BeriBuy – здесь же вы найдете все актуальные акции НТВ-ПЛЮС на сегодня!
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