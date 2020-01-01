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Промокоды ОБИ | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин ОБИ

OBI – это магазин строительных материалов, мебели, товаров для садоводов. Впервые он был открыт еще в 1970 году в Германии. Сегодня сеть насчитывает 650 магазинов в 11 странах Европы, в том числе и в России.


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В РФ магазин представлен в 14 городах. Всего у сети их 28. Больше в Москве, там 9 торговых точек ОБИ.

 

 

В ассортименте магазина 65 тыс. товаров. Самые популярные категории:

  • Садовая мебель.

  • Уход за растениями.

  • Все для кемпинга.

  • Ручной инструмент.

  • Обои и лакокрасочные материалы.

  • Кухонные гарнитуры.

В самом магазине, не используя услуги банков, вы можете оформить беспроцентную рассрочку. Ее условия могут меняться в зависимости от магазина.


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Для своих близких вы можете приобрести подарочные карты, номиналом вплоть до 35 тыс. рублей. На выбор доступно 11 вариантов оформления.


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У магазина есть собственное приложение. В нем представлен весь ассортимент сети и есть несколько удобных дополнительных функций. Например, вы можете составить список покупок, и уже с ним отправиться в магазин.

 

 

 

Если у вас есть приложение, не придется постоянно носить с собой бонусную карту. Кстати о ней. При обладании карты вы экономите до 50% с покупок из определенных категорий товаров. С каждой покупки вы будете получать от 3 до 10% в виде бонусов. Затем их можно потратить на частичную оплату заказа.


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Магазин проводит акции и распродажи, позволяющие серьезно экономить на покупках. Еще вы можете найти и воспользоваться промокодом Obi.

 

 

 

Как получить в Оби промокод на скидку?

 

Регулярно магазин выпускает промокоды и скидочные купоны Оби. Каждый из них дает вам скидку вплоть до 30%. Иногда действуют акции, в рамках которых, воспользовавшись кодом, вы получаете бонус к покупке. Больше всего подобных предложений появляется во время распродаж, например, в КиберПонедельник и Черную пятницу.


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Если вы хотите знать, какие сейчас в Оби акции и скидки, зарегистрируйтесь на нашем сайте и добавьте магазин в избранное. Так вы сможете узнать обо всех самых интересных предложениях самыми первыми.

 

 

 

Как получить кэшбэк Оби?

 

Берибай предоставляет всем желающим кэшбэк в магазине Оби. После совершения покупки на ваш счет вернётся несколько процентов от выплаченной суммы.

 

Для получения достаточно всего лишь зайти на сайт магазина по специальной ссылке. Дальше вы делаете покупки как обычно.

 

 

Когда кэшбэк придёт на ваш счет, вы можете перевести его на карту или электронный кошелек. Затем снова потратить полученные деньги, например, на новые покупки в Оби. Не забывайте о том, что кэшбэк можно сочетать со всеми акциями, распродажами, промокодами ОБИ.

 

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