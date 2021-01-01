Здоровое зрение – немаловажная составляющая для комфортной жизни. Если зрение снижено, не обойтись без подбора очков со стильной оправой или контактных линз. Сделать это можно в крупном интернет-магазине «Очкарик», где покупателям предлагаются регулярные акции и приятные бонусы. Также магазин поддерживает программу промокодов, чтобы покупатели получали максимум скидок без лишних усилий.

Информация о компании

Появившись в 2001 году, магазин «Очкарик» начал развивать сеть по России, ориентируясь исключительно на последние тенденции в мире оптики. В 2007 году был запущен онлайн-магазин, параллельно фирма заключила партнерство с французским брендом очковых линз Essilor. В 2009 и 2010 годах магазин удостоился национальной награды «Гран-при МСОО» в категории за лучший оптический продукт.

Сегодня бренд насчитывает около 60 точек по России, в них, как и в интернет-магазине, можно приобрести следующую продукцию:

Контактные линзы (от однодневных до трехмесячных)

Солнцезащитные очки

Оправы любой формы

Футляры для очков, лупы, растворы для линз и капли для глаз

В интернет-магазине Очкарик очки для зрения или любые солнцезащитные модели можно заказать онлайн с возможностью бесплатной примерки при доставке. Курьер привезет все выбранные модели и на протяжении 15 минут их можно примерить, чтобы определиться с выбором. Даже если вы ничего не приобретете, примерка все равно будет бесплатной. Подобная услуга действует только при курьерской доставке.

Промокод Ochkarik для получения скидок

Чтобы приобрести нужную вам оптику по сниженной цене, можно подобрать для онлайн-маркета Очкарик промокод на скидку. Специальная комбинация дает либо хорошую скидку или бесплатную доставку, либо возможность поучаствовать в закрытых акциях. Поскольку все промокоды имеют недолгий срок действия, их нужно искать на проверенных сайтах (например, на БериБай) – чтобы не тратить время на проверку актуальности.

Любой купон и промокод Очкарик может либо использоваться без ограничений, либо с условиями по активации – покупка товаров не менее определенной суммы или выбор конкретной продукции. Все условия и срок действия промокода всегда можно найти в его описании, на БериБай описанием снабжен каждый купон.

Даже если в магазине «Очкарик» идет хорошая распродажа, это не повод отказываться от промокодов: многие из них можно использовать совместно с другими акциями, увеличивая свою выгоду. Важно: если во время активации промокод не сработал, нужно проверить, чтобы перед ним или после него не было лишних символов или пробелов.

Вклад компании в развитие астрономии

Бренд «Очкарик – это не только оптика и контактные линзы. Компания активно участвует в развитии астрономии и лаже имеет собственную научно-производственную базу. Специалисты компании успешно разработали 8 роботов-телескопов «МАСТЕР», один из которых установлен в Южной Африке. Именно такому роботу-телескопу, разработанному компанией «Очкарик», удалось в 2017 году запечатлеть уникальное явление – слияние двух нейтронных звезд. Достижение упомянул даже британский журнал NATURE. На сегодняшний день бренд продолжает выпускать различное программное обеспечение, вычислительные средства, механические и электронные части роботов, активно содействуя дальнейшему развитию астрономии.