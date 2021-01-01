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Ochkarik.ru: интернет-магазин линз и очков

Здоровое зрение – немаловажная составляющая для комфортной жизни. Если зрение снижено, не обойтись без подбора очков со стильной оправой или контактных линз. Сделать это можно в крупном интернет-магазине «Очкарик», где покупателям предлагаются регулярные акции и приятные бонусы. Также магазин поддерживает программу промокодов, чтобы покупатели получали максимум скидок без лишних усилий.

Информация о компании

Появившись в 2001 году, магазин «Очкарик» начал развивать сеть по России, ориентируясь исключительно на последние тенденции в мире оптики. В 2007 году был запущен онлайн-магазин, параллельно фирма заключила партнерство с французским брендом очковых линз Essilor. В 2009 и 2010 годах магазин удостоился национальной награды «Гран-при МСОО» в категории за лучший оптический продукт.

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Сегодня бренд насчитывает около 60 точек по России, в них, как и в интернет-магазине, можно приобрести следующую продукцию:

  • Контактные линзы (от однодневных до трехмесячных)
  • Солнцезащитные очки
  • Оправы любой формы
  • Футляры для очков, лупы, растворы для линз и капли для глаз

В интернет-магазине Очкарик очки для зрения или любые солнцезащитные модели можно заказать онлайн с возможностью бесплатной примерки при доставке. Курьер привезет все выбранные модели и на протяжении 15 минут их можно примерить, чтобы определиться с выбором. Даже если вы ничего не приобретете, примерка все равно будет бесплатной. Подобная услуга действует только при курьерской доставке.

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Чтобы приобрести нужную вам оптику по сниженной цене, можно подобрать для онлайн-маркета Очкарик промокод на скидку. Специальная комбинация дает либо хорошую скидку или бесплатную доставку, либо возможность поучаствовать в закрытых акциях. Поскольку все промокоды имеют недолгий срок действия, их нужно искать на проверенных сайтах (например, на БериБай) – чтобы не тратить время на проверку актуальности.

Любой купон и промокод Очкарик может либо использоваться без ограничений, либо с условиями по активации – покупка товаров не менее определенной суммы или выбор конкретной продукции. Все условия и срок действия промокода всегда можно найти в его описании, на БериБай описанием снабжен каждый купон.

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Даже если в магазине «Очкарик» идет хорошая распродажа, это не повод отказываться от промокодов: многие из них можно использовать совместно с другими акциями, увеличивая свою выгоду. Важно: если во время активации промокод не сработал, нужно проверить, чтобы перед ним или после него не было лишних символов или пробелов.

Вклад компании в развитие астрономии

Бренд «Очкарик – это не только оптика и контактные линзы. Компания активно участвует в развитии астрономии и лаже имеет собственную научно-производственную базу. Специалисты компании успешно разработали 8 роботов-телескопов «МАСТЕР», один из которых установлен в Южной Африке. Именно такому роботу-телескопу, разработанному компанией «Очкарик», удалось в 2017 году запечатлеть уникальное явление – слияние двух нейтронных звезд. Достижение упомянул даже британский журнал NATURE. На сегодняшний день бренд продолжает выпускать различное программное обеспечение, вычислительные средства, механические и электронные части роботов, активно содействуя дальнейшему развитию астрономии.

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Очкарик – интернет-магазин контактных линз и стильных оправ на любой вкус, от классики до оригинальных очков «кошачий глаз» или «панто». Удивительный выбор и доступные цены на весь ассортимент ждут каждого покупателя. А самые грамотные подберут промокод и увеличат свою финансовую выгоду до максимума!

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