Здесь же вы найдете любые аксессуары для линз: растворы, контейнеры, глазные капли. Есть профессиональные и медицинские линейки.

Сеть специализируется на контактных линзах. В продаже есть все типы:

Ежедневно интернет-магазин обрабатывает 1 тыс. новых заказов. За время своего существования компания приобрела 200 тыс. постоянных клиентов.

Сегодня розничные магазины сети открыты в 9 городах России. Товары с сайта легко приобрести из любой точки страны.

Очков.нет – интернет-магазин контактных линз, очков и сопутствующих товаров. Он появился в 2003 году.

Несмотря на название магазина, в нем вы все-таки найдете очки. На сайте вы подберете оправу под любую форму лица.

Выберите вид стекол, укажите в настройках все данные из рецепта окулиста. Вскоре вы получите индивидуально изготовленные очки.





Еще в интернет-магазине большой выбор аксессуаров от солнца. Есть все самые популярные бренды солнцезащитных очков.

Оплата и доставка

Есть два способа оплаты:

наличными;



картой.

Доступна доставка во все города. Магазин пользуется услугами «Почты России».

Для жителей крупных населенных пунктов доступны транспортные компании: МаксиПост, Boxberry, CDEK, PickPoint, B2CPL. Вы получите товары прямо в руки, либо заберите их из пункта самовывоза.

В Санкт-Петербурге, Ростове, Москве и Московской области работает собственная курьерская служба. Там, где есть розничные точки продаж, заказ можно забрать прямо из них.

Для жителей Москвы действуют самые быстрые сроки доставки. Если вы оформите заказ до 12:30, курьер приедет по указанному адресу в течение 3 часов.

В других городах срок доставки – 1 день. При необходимости вы можете заказать срочную отправку товара.

Промокод на Очков.нет

Когда вы добавите товар в корзину и приступите к оформлению, на первом же этапе вам предложат ввести в Ochkov.net промокод. При помощи его вы получите скидку на все содержимое корзины или товары из указанной категории.





Иногда промокоды приурочены к распродажам или акциям вроде «1+1». В редких случаях они дают бесплатную доставку.

Для Очков.нет промокод на скидку найти совсем не сложно. Прямо на этой странице вы увидите все предложения от магазина. Здесь же собрана информация об акциях.





Найдите интересующий вас код, скопируйте его. Откройте корзину в интернет-магазине, вставьте код и нажмите на кнопку «Применить». Страница обновится, и сумма заказа изменится. Всего три действия помогут вам делать выгодные покупки из Очков.нет и сотни других магазинов.

Кэшбэк для Очков.нет

Чтобы получить скидку необязательно вводить коды или пользоваться купонами. Иногда достаточно просто зайти на сайт по ссылке, которая находится в самом верху страницы.

Так вы получите кэшбэк, отложенную скидку. Когда к вам придет заказ, на счет начислят процент от потраченной суммы. Выводите деньги удобным способом, и снова тратьте их на покупки.