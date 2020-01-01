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Промокоды Очков.нет (Ochkov.net) | Ноябрь 2020

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О магазине Очков.нет

Очков.нет – интернет-магазин контактных линз, очков и сопутствующих товаров. Он появился в 2003 году.


Очков.нет интернет магазин контактных линз

 

 

Сегодня розничные магазины сети открыты в 9 городах России. Товары с сайта легко приобрести из любой точки страны.

 

 

 

Ежедневно интернет-магазин обрабатывает 1 тыс. новых заказов. За время своего существования компания приобрела 200 тыс. постоянных клиентов.

 

 

Ассортимент

 

Сеть специализируется на контактных линзах. В продаже есть все типы:

  • однодневные;

  • для несъемного ношения;

  • на неделю, месяц, несколько месяцев;

  • мультифокальные;

  • асферические;

  • сферические;

  • торические;

  • цветные;

  • бесцветные.


Контактные линзы Очков.нет
 

Здесь же вы найдете любые аксессуары для линз: растворы, контейнеры, глазные капли. Есть профессиональные и медицинские линейки.


Подбор контактных линз Очков.нет
 

Несмотря на название магазина, в нем вы все-таки найдете очки. На сайте вы подберете оправу под любую форму лица.

 

Выберите вид стекол, укажите в настройках все данные из рецепта окулиста. Вскоре вы получите индивидуально изготовленные очки.


бренды солнцезащитных очков Очков.нет

 

 

 

Еще в интернет-магазине большой выбор аксессуаров от солнца. Есть все самые популярные бренды солнцезащитных очков.

 

 

 

Оплата и доставка

 

Есть два способа оплаты:

  • наличными;

  • картой.

Доступна доставка во все города. Магазин пользуется услугами «Почты России».

 

Для жителей крупных населенных пунктов доступны транспортные компании: МаксиПост, Boxberry, CDEK, PickPoint, B2CPL. Вы получите товары прямо в руки, либо заберите их из пункта самовывоза.

 

 

В Санкт-Петербурге, Ростове, Москве и Московской области работает собственная курьерская служба. Там, где есть розничные точки продаж, заказ можно забрать прямо из них.

 

 

Для жителей Москвы действуют самые быстрые сроки доставки. Если вы оформите заказ до 12:30, курьер приедет по указанному адресу в течение 3 часов.

 

 

В других городах срок доставки – 1 день. При необходимости вы можете заказать срочную отправку товара.

 

 

Промокод на Очков.нет

 

Когда вы добавите товар в корзину и приступите к оформлению, на первом же этапе вам предложат ввести в Ochkov.net промокод. При помощи его вы получите скидку на все содержимое корзины или товары из указанной категории.


очков нет промокод на скидку

 

 

Иногда промокоды приурочены к распродажам или акциям вроде «1+1». В редких случаях они дают бесплатную доставку.

 

 

 

Для Очков.нет промокод на скидку найти совсем не сложно. Прямо на этой странице вы увидите все предложения от магазина. Здесь же собрана информация об акциях.


промокод очков нет

 

 

 

Найдите интересующий вас код, скопируйте его. Откройте корзину в интернет-магазине, вставьте код и нажмите на кнопку «Применить». Страница обновится, и сумма заказа изменится. Всего три действия помогут вам делать выгодные покупки из Очков.нет и сотни других магазинов.

 

 

 

Кэшбэк для Очков.нет

 

Чтобы получить скидку необязательно вводить коды или пользоваться купонами. Иногда достаточно просто зайти на сайт по ссылке, которая находится в самом верху страницы.

 

Так вы получите кэшбэк, отложенную скидку. Когда к вам придет заказ, на счет начислят процент от потраченной суммы. Выводите деньги удобным способом, и снова тратьте их на покупки.

 

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