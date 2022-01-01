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Занятия единоборствами требует подбора профессиональной одежды и экипировки спортивного типа. Октагон шоп – интернет-магазин, в котором собраны эксклюзивные торговые марки Bad Boy, Легенда и не только!
О компании
Октагон - магазин для единоборств, в котором можно найти множество брендов из мира спорта. За 11 лет работы компании удалось собрать для покупателей максимум преимуществ:
- Бесплатная доставка при сумме заказа от 5 тысяч рублей
- Постоянное проведение акций и распродаж
- Отсутствие минимальной суммы заказа
- Много вариантов оплаты, включая рассрочку от банка-партнера Тинькофф
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