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Промокоды OK Beauty | Июль 2022

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Промокоды ОК Бьюти: повод побаловать себя

Каждая женщина любит порадовать себя новым кремом, сывороткой или маской для волос. Не упустите такую возможность и доверьтесь проверенному онлайн-маркету ОК Бьюти!

О компании

С 2018 года интернет-магазин предлагает огромный выбор декоративной косметики и комплексных систем по уходу за собой. Все средства разрабатываются ведущими трихологами и дерматологами, продукция компании выпускается на производствах России, Кореи и Европы.

Среди главных достоинств для покупателей:

  • Товары не тестируются на животных и проходят многоступенчатую сертификацию
  • При покупке на сумму от 3500 рублей предлагается бесплатная доставка по РФ
  • Наличие программы лояльности с кэшбэком за каждый заказ

Бренд ОК Бьюти

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