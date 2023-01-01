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Промокоды Окко (Okko) | Февраль 2023

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Промокоды Окко: лучший контент в одном месте

Получите прекрасную возможность иметь домашний кинотеатр под рукой, используя крупнейший отечественный VoD-сервис Okko. Вас ждет огромный выбор киноновинок, эксклюзивные трансляции, а также поддержка на многих известных платформах (IOS, Android, Smart TV, PlayStation и т.д.). Не упустите шанс попробовать Okko онлайн-кинотеатр бесплатно и лично протестировать платформу.

О платформе и преимуществах

Сервис Окко – это площадка с огромным выбором контента: здесь представлены фильмы и ТВ-шоу, мультфильмы и сериалы, онлайн-концерты и даже кулинарные мастер-классы без рекламы и с идеальным качеством изображения и звука. Просмотр доступен как на сайте, так и через Смарт ТВ, игровые консоли и мобильные устройства. Если вы часто путешествуете или бываете в местах без интернета, в мобильном телефоне или планшете можно через сервис скачивать фильмы и сериалы для просмотра при отсутствии связи. Ценители оригинальных языков могут просматривать контент с оригинальной звуковой дорожкой и с субтитрами. А еще Окко, онлайн-кинотеатр бесплатно в хорошем качестве, позволяет использовать бонусы от программы «СберСпасибо» для оплаты подключения для вашей дополнительной экономии.

Отметим главные достоинства платформы:

  • Возможность оформить целых 9 подписок в одной и смотреть свыше 80 тысяч фильмов
  • Качество изображения Full HD + фильмы в Ultra HD 4к
  • Один аккаунт дает возможность просмотра одновременно с 5 разных устройств – идеальный выбор для всей семьи
  • Возможность начать просмотр на одном устройстве и продолжить на другом

Подписка на онлайн-кинотеатр Okko

Умные рекомендации для нескучного досуга

Если вы не знаете, что хочется посмотреть прямо сейчас, воспользуйтесь функцией подборка контента по тематикам или формату (просмотр в одиночку или всей семьей, фильмы, чтобы вдохновиться, посмеяться или получить порцию адреналина).  Платформа быстро подберет лучший вариант для того, чтобы вы могли отлично скоротать время. Окко бесплатная подписка, получить которую можно по промокоду, приятно удивит вас своей интеллектуальностью!

Где искать для Окко промокод на подписку

Не упустите возможность использовать для кинотеатра Okko промокод на бесплатную подписку и лично протестировать все достоинства. На проверенной платформе-агрегаторе BeriBuy вас ждет для Окко промокод на подписку за 1 рубль, воспользоваться которым несложно: просто скопируйте его из каталога и вставьте в специальное поле при оформлении подписки. На площадке BeriBuy есть промокоды как для новых, так и для постоянных пользователей online-кинотеатра – вы найдете выгодные купоны для продления доступа в любой момент и на лучших условиях!

Okko промокод

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