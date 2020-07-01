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500 рублей на мобильный телефон при покупке картриджа Сanon.
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500 рублей на мобильный телефон. Canon
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При покупке оригинального лазерного картриджа Canon 500 рублей на мобильный телефон
"Только до 31 декабря 2020 года за покупку оригинального лазерного картриджа Canon получите ... Подробнее > гарантированный возврат 500 рублей на мобильный телефон.В период с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. нужно приобрести участвующие в акции оригинальные лазерные картриджи Canon. До 31.01.2021г. зарегистрировать покупку и оформить заявку для участия в акции на сайте Организатора. Возврат денежных средств осуществляется: с 01.07.2020г. по 28.02.2021г.* В акции принимают участие частные лица. При возврате товара стоимость услуг не возвращается. Организатор оставляет за собой право досрочно завершить акцию в случае исчерпания акционного фонда. Изображение товара на баннере акции может отличаться от оригинального вида товара. Акция не распространяется на товары из разделов «Распродажа» и «Уценка». Количество товаров ограничено." < Скрыть
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