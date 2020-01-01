В магазине Олдос родители подбирают для своих детей одежду и обувь на любой сезон и случай. Для удобства товары в каталоге разделены на зимнюю одежду, сезон весна-осень, летние модели. Вы можете делать выбор по разным фильтрам, от стоимости до конкретной модели одежды, ростовки или иных параметров. Не выходя из дома, вы можете одеть своего малыша, купив на сайте онлайн-магазина Олдос:

Популярный среди родителей интернет магазин детской одежды Oldos создавался на желании помочь малышам осваивать мир активнее. При помощи удобной одежды и обуви ребенок может комфортно двигаться, поэтому в бренде продумано всё до фурнитурных мелочей. Создатель магазина, будучи ребенком, активно увлекался пешими прогулками и походами со своим отцом, они вместе перешивали старые вещи для каждого турпохода и делали все, чтобы прогулка не доставляла дискомфорта. Именно это стало идеей в последующем для рождения бренда Олдос – любая вещь для ребенка должна давать максимум движения и возможности путешествовать и познавать окружающий мир.

Где найти промокод Олдос, чтобы получить скидку

Если вы любите приятные скидки, возможности участвовать в ограниченных акциях или получать подарки за свой заказ, стоит прости несложную регистрацию на сервисе БериБай и в его каталоге найти для магазина oldos промокод. Это своеобразный купон, код которого нужно ввести при оформлении заказа. Промокоды имеют ограничения по времени, поэтому на БериБай каталог регулярно обновляется. На БериБай вы можете ухватить и выгодный кэшбэк – после регистрации просто переходите по ссылке на Олдос для совершения обычных покупок. Как только кэшбэк вернется на внутренний счет, им можно оплатит баланс мобильного, вывести на карту либо электронный кошелек.





Чем вас удивит магазин: акции и распродажи

Одни из самых популярных акций, в которых принимает участие Олдос – это Черная пятница и Киберпонедельник, крупнейшие онлайн-распродажи товаров. В эти дни вы найдете внушительные скидки практически на все модели детской одежды и обуви, что сделает покупку максимально выгодной. Но и в любое другое время Олдос, интернет-магазин детской одежды, может порадовать вас отдельным разделом на сайте – «распродажа». Здесь любые модели курток, футболок или плащей для девочек и мальчиков можно приобрести со скидками до 60%. При этом каталог позволяет делать сортировку не только по скидке или стоимости, но и по популярности моделей или их новизне.





Еще одна «изюминка» для покупателей – это то, что интернет-магазин поддерживает направление edo-friendly, выбирая бережное отношение к окружающей среде. Из всех возможных грязе- и водоотталкивающих пропиток для одежды Олдос использует только самые щадящие без содержания фтора. Такая одежда безопасна для малышей и не портит окружающую среду, а упаковывается каждый заказ в специальный биоразлагаемый пакет.





С интернет-магазином Oldos ваши малыши будут не только самыми стильными, но и ощущающими себя максимально уверенно и уютно на любой прогулке. А при помощи сервиса БериБай ваши покупки принесут еще и финансовую выгоду!