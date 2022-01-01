Любой покупатель сети доставки Оллис может стать участником программы лояльности – для этого достаточно один раз зарегистрировать свой номер на сайте или по телефону. В дальнейшем нужно обязательно совершать заказы с указанием этого номера, чтобы получать скидки. Так например, в день рождения компания дарит вкусную пиццу к вашему заказу, в особые ночи распродаж можно получить бесплатные промонаборы в подарок, а также часто клиенты получают секретный промокод на скидку Ollis с самыми выгодными условиями!

Фишка компании – приготовление пиццы без использования противней и сковород. Каждая пицца выпекается по лучшим итальянским рецептам в каменной печи. А тем, кто относит себя к веганам и вегетарианцам, стоит присмотреться к новому проекту Ollis & Укроп. Шефы двух брендов объединились, предлагая клиентам доставку «зеленых» блюд из многофункционального меню. Каждое блюдо в этом меню подобрано по принципу фудпейринга – сочетания ингредиентов в еде на основе их ароматов.

Сеть семейных ресторанов Ollis отличается сочетанием традиционных способов приготовления с использованием собственных ноу-хау. В процессе используются только натуральные продукты, а доставляют заказы в срок всего от 30 минут. Для бесплатной доставки достаточно сделать заказ на сумму всего от 600 рублей, а заказы принимаются круглосуточно. Сеть работает в 15 городах России, поэтому помимо доставки, всегда можно оформить получение ваших блюд самовывозом абсолютно бесплатно.

Побаловать себя ароматной пиццей или осетинскими пирогами, заказать суши на ужин или стритфуд - Ollis доставка еды способна воплотить в жизнь любые пожелания! Компания практикует индивидуальный подход к каждому клиенту –персонально под вас повара дополнят пиццу топпингом (креветки, шампиньоны и др.), либо уберут нелюбимые ингредиенты.

Промокод Оллис – экономия вашего бюджета

Чтобы тратить до 30% меньше на вкусную еду, стоит подбирать купон на скидку перед каждым заказом. Любой актуальный промокод Оллис пицца можно найти на специальном сервисе BeriBuy – здесь размещаются только работающие купоны, которые не придется перепроверять.

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