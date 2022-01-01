| Январь 2022
Olympus: интернет-магазин профессиональных решений
Медицинское, промышленное и научное оборудование должно отличаться высоким качеством и способностью внедрять инновационные решения на практике. Интернет-магазин Олимпус предлагает широкий выбор технологичных продуктов, улучшающих качество жизни и скорость проведения множества процедур.
Информация о компании
Олимпус – компания, на протяжении более 100 лет разрабатывающая продукты для научных исследований, промышленных работ и врачебных процедур. В ассортименте маркета представлена следующая продукция:
- Медицинские системы (хирургические инструменты, эндоскопы, дезинфекторы и др.)
- Промышленные решения (автоматизированные системы контроля, датчики, сканеры, бороскопы)
- Решения для естественных наук (микроскопы, камеры, системы инкубации клеток и др.)
- Фото- и видеооборудование (камеры, объективы, бинокли)
Интересные факты о производителе
За время успешной деятельности фирма Olympus отметилась большим количеством фактов, среди которых:
- Место в ТОП-100 лучших инноваторов мира на протяжении 8 лет
- Медицинские изделия бренда помогают в лечении примерно 100 заболеваний
- С 1966 года компания удостоилась 283 международных наград
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