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| Январь 2022
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Olympus: интернет-магазин профессиональных решений

Медицинское, промышленное и научное оборудование должно отличаться высоким качеством и способностью внедрять инновационные решения на практике. Интернет-магазин Олимпус предлагает широкий выбор технологичных продуктов, улучшающих качество жизни и скорость проведения множества процедур.

Информация о компании

Олимпус – компания, на протяжении более 100 лет разрабатывающая продукты для научных исследований, промышленных работ и врачебных процедур. В ассортименте маркета представлена следующая продукция:

  • Медицинские системы (хирургические инструменты, эндоскопы, дезинфекторы и др.)
  • Промышленные решения (автоматизированные системы контроля, датчики, сканеры, бороскопы)
  • Решения для естественных наук (микроскопы, камеры, системы инкубации клеток и др.)
  • Фото- и видеооборудование (камеры, объективы, бинокли)

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Интересные факты о производителе

За время успешной деятельности фирма Olympus отметилась большим количеством фактов, среди которых:

  • Место в ТОП-100 лучших инноваторов мира на протяжении 8 лет
  • Медицинские изделия бренда помогают в лечении примерно 100 заболеваний
  • С 1966 года компания удостоилась 283 международных наград

Промокоды Olympus для покупки со скидкой

Использовав промокод Олимпус при заказе нужного вам оборудования, можно получить существенную скидку или другие выгодные условия заказа. Подобрать актуальный купон на скидку поможет проверенный сервис BeriBuy. Здесь вас ждет не только промокод на первый заказ, но и множество купонов, рассчитанных на постоянных покупателей.

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