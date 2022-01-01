Конечно же, есть и штрафные санкции для тех, кто не выплачивает на сайте One Click Money онлайн займ вовремя. В начале компания делает только предупреждение, в дальнейшем будет начисляться процент за пользование займом, не превышающий в сумме полуторакратного размера суммы займа. Планируя оформить в Ван Клик Мани займ онлайн на карту, обязательно учитывайте это, определяясь с желаемой суммой и периодом. Обязательно вносите платежи вовремя, чтобы не портить кредитную историю и не переплачивать. Приостановить на время начисление процентов невозможно по условиям договора, который подписывается с заемщиком.

Получить веб займ OneClickMoney.ru позволяет разными способами: на дебетовую карточку, на электронный кошелек ЮMoney или QIWI. Также есть несколько вариантов, как можно погасить займ: картой через сайт, через Сбербанк Онлайн или мобильный банк, в платежных терминалах и через сервис «Альфа-Клик», при помощи электронных кошельков ЮMoney, WebMoney и платежной системы Contact. Также компания предоставляет возможность рефинансирования путем привлечения дополнительных финансовых организаций, либо досрочного погашения для тех, у кого есть подобная возможность.

Микрофинансовая организация Ван Клик Мани основана в 2011 году и помогает быстро решать финансовые проблемы граждан. В режиме онлайн всего за 20 минут каждый пользователь может подать онлайн-заявку, при этом из документов требуется только паспорт РФ, без каких-либо справок о доходах и поиска поручителей. Сайт работает с любого устройства с доступом в Интернет и радует высоким процентом одобрения заявок – более 97%! Здесь могут получить займ без процентов люди с плохой кредитной историей, пенсионеры, безработные, учащиеся ВУЗов и колледжей.

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