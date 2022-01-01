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Промокоды OneClickMoney | Октябрь 2022

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Промокоды OneClickMoney: быстрые займы для всех

Попав в сложную жизненную ситуацию, иногда возникает необходимость быстро получить небольшую сумму денег. Помочь с этим сможет проверенный онлайн-сервис 1 Click Money – здесь оформить микрозайм можно на желаемую сумму и на срок до 60 дней, не выходя из дома!

О компании

Микрофинансовая организация Ван Клик Мани основана в 2011 году и помогает быстро решать финансовые проблемы граждан. В режиме онлайн всего за 20 минут каждый пользователь может подать онлайн-заявку, при этом из документов требуется только паспорт РФ, без каких-либо справок о доходах и поиска поручителей. Сайт работает с любого устройства с доступом в Интернет и радует высоким процентом одобрения заявок – более 97%! Здесь могут получить займ без процентов люди с плохой кредитной историей, пенсионеры, безработные, учащиеся ВУЗов и колледжей.

Из главных особенностей компании:

  • Широкий диапазон займа – от 2 до 30 тысяч и срок от 6 до 60 суток
  • Процентная ставка всего от 1%
  • Поступление денежных средств практически мгновенно после одобрения
  • Продление периода выплаты займа по персональным заявлениям
  • Не более 7 минут уходит, чтобы заявку рассмотрели

One Click Money онлайн займ

Условия к заемщикам, способы получения и возврата денег

МФО лояльно относится к пользователям, а потому предъявляет к будущим клиентам несложные параметры:

  • Возраст от 18 до 80 лет
  • Наличие паспорта РФ и российской прописки
  • Наличие рабочего места

Получить веб займ OneClickMoney.ru позволяет разными способами: на дебетовую карточку, на электронный кошелек ЮMoney или QIWI. Также есть несколько вариантов, как можно погасить займ: картой через сайт, через Сбербанк Онлайн или мобильный банк, в платежных терминалах и через сервис «Альфа-Клик», при помощи электронных кошельков ЮMoney, WebMoney и платежной системы Contact. Также компания предоставляет возможность рефинансирования путем привлечения дополнительных финансовых организаций, либо досрочного погашения для тех, у кого есть подобная возможность.

Конечно же, есть и штрафные санкции для тех, кто не выплачивает на сайте One Click Money онлайн займ вовремя. В начале компания делает только предупреждение, в дальнейшем будет начисляться процент за пользование займом, не превышающий в сумме полуторакратного размера суммы займа. Планируя оформить в Ван Клик Мани займ онлайн на карту, обязательно учитывайте это, определяясь с желаемой суммой и периодом. Обязательно вносите платежи вовремя, чтобы не портить кредитную историю и не переплачивать. Приостановить на время начисление процентов невозможно по условиям договора, который подписывается с заемщиком.

Где искать промокоды Ван Клик Мани

Не стоит упускать свой шанс на выгодную экономию – использовав особый промокод на первый займ, можно получить наиболее оптимальные условия уже при знакомстве с микрофинансовой организацией. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которая действует определенный период времени и помогает клиенту отлично сэкономить, а компаниям – получить больше лояльных заемщиков или покупателей.

Весь перечень актуальных купонов уже ждет вас на проверенном сервисе BeriBuy. Пользоваться подобными купонами несложно: необходимо скопировать его с сайта BeriBuy и указать в онлайн-заявке, оформляя микрозаймы OneClickMoney. Использовать такие коды можно при оформлении каждого нового займа, поэтому смело берите платформу BeriBuy на заметку и экономьте на максимум, вне зависимости от обстоятельств!

One Click Money промокод

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