Компания сотрудничает более чем с 800 перевозчиками со всего мира. На сайте вы подберете не только самые дешёвые билеты, но и сможете рассортировать их по времени отправления и приземления, продолжительности переплёта.

OneTwoTrip – это сервис по поиску дешевых билетов на самолёт или поезд. Здесь же вы можете забронировать тур, номер в гостинице или отеле.

Отличия OneTwoTrip

Универсальный сервис . На одном сайте можно полностью спланировать своё путешествие: заказать авиабилеты, номер в отеле, выбрать экскурсию;

. На одном сайте можно полностью спланировать своё путешествие: заказать авиабилеты, номер в отеле, выбрать экскурсию;

Бонусы . Помимо кодов на скидки, вы получаете баллы за каждую покупку. На бонусный счёт возвращается 10% от выплаченной суммы. Этими деньгами можно оплатить часть следующих приобретений;

. Помимо кодов на скидки, вы получаете баллы за каждую покупку. На бонусный счёт возвращается 10% от выплаченной суммы. Этими деньгами можно оплатить часть следующих приобретений;

Мобильное приложение . Оно не только функциональное и удобное, но и позволяет ещё больше экономить. Цены в приложении еще ниже;

. Оно не только функциональное и удобное, но и позволяет ещё больше экономить. Цены в приложении еще ниже;

Техническая поддержка 24/7 . Вы можете обратиться за консультацией абсолютно по любому вопросу. Вам с удовольствием помогут в решении любых проблем;

. Вы можете обратиться за консультацией абсолютно по любому вопросу. Вам с удовольствием помогут в решении любых проблем;

Подарочные сертификаты . На Вантутрип вы приобретете билеты не только для себя, но и в подарок. Если не уверены с выбором направления, просто закажите сертификат на нужную сумму;

. На Вантутрип вы приобретете билеты не только для себя, но и в подарок. Если не уверены с выбором направления, просто закажите сертификат на нужную сумму;

Подборки билетов. Если не знаете, куда отправиться в следующее путешествие, посмотрите на подборки самых популярных и недорогих направлений.





Как получить промокод OneTwoTrip на авиабилеты?

Все очень просто. На нашем сайте каждый день появляются новости о скидках, купонах, промокодах Вантутрип. Здесь вы можете узнать о самых интересных предложениях во время распродаж, вроде Киберпонедельника и Чёрной Пятницы.

Чтобы получать информацию о таких акциях самым первым, вам достаточно просто зарегистрироваться на сервисе. Добавьте магазин в избранное и получайте оповещения о новых предложениях.

Здесь же вы можете воспользоваться кэшбэком Onetwotrip. На ваш бонусный счёт вернётся несколько процентов от выплаченной суммы. Все что вам нужно сделать, это зайти на сайт по специальной ссылке. Дальше остается только оформить заказ привычным способом.