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О платформе
Современная онлайн-школа OnStudy дарит возможность построить карьеру в востребованных сферах современности и стать крутым специалистом: дизайнером интерьера, арт-менеджером и т.д. Программа включает более 22 занятий, где вы освоите 6 программных продуктов по 3D-моделированию.
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