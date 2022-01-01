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Промокоды Банк Открытие | Сентябрь 2022

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Интернет-банк Открытие: ваш надежный партнер

Без финансовых услуг сложно представить себе современную жизнь. Иногда нужно взять кредит онлайн на ремонт или оформить автокредит, чтобы обновить ваш авто. Благодаря банку «Открытие» и его интернет-банку openbank.ru воспользоваться всеми необходимыми услугами можно, не выходя из дома!

О компании и истории

История банка Открытие насчитывает около 30 лет, в 1992 году он был зарегистрирован как ТИПКО Венчур банк, а в 2007 году организация получила название «Номос-Банк». Активный период компании начался с 1998 года, а после объединения в 2012 году «Номос-Банка» с холдингом «Открытие» постепенно стал крупнейшим частным банком в РФ. В 2017 году Открытие перешел под контроль Центробанка России.

Сегодня организация входит в десятку крупнейших банков России и относится к списку системно значимых. Стабильность банка подтверждается агентствами АКРА, Эксперт РА, НКР. Сеть насчитывает 460 офисов в 214 городах России. При помощи интернет-площадки клиенты могут совершать, не выходя из дома, такие операции, как перевод денег, оплата услуг, управление своими кредитными продуктами (например, удаленно можно взять кредит наличными онлайн для физических лиц), отслеживать состояние счетов и открывать новые продукты.

Ассортимент услуг также довольно широк:

  • Кредитная карта от банка Открытие и дебетовые карты
  • Потребительский кредит, кредит под залог недвижимости
  • Реструктуризация кредита
  • Вклады и счета, депозитарное обслуживание
  • Ипотека, автокредит, страхование и др.

 

Интернет Банк Открытие

Наиболее популярная услуга от банка

Согласно статистике, одной из наиболее востребованных услуг является кредитная карта Opencard. Она отличается бесплатным обслуживанием и кэшбэком в размере 100% в сумме до 3000 рублей. Каждый месяц клиент может возвращать 1 тысячу рублей при своих тратах от 1 тысячи рублей! Также карта отличительна длительным льготным периодом – 120 дней без процентов. Чтобы оформить данную кредитку, заполняется несложная онлайн-заявка прямо на сайте банка, либо в мобильном приложении.

Полезные сервисы на все случаи жизни

Банк Открытие предлагает своим клиентам широкий перечень услуг, которые могут пригодиться в разных жизненных обстоятельствах. Среди наиболее популярных можно выделить следующие:

  • ОСАГО онлайн с оформлением без наценки, по цене страховых компаний
  • Кредитные каникулы от банка и на основании Федерального закона 106-ФЗ
  • Скидка 20% на отели и билеты, если оплачивать их бонусными рублями
  • Иммунитет без риска – круглосуточные консультации врачей по телефону и финансовая поддержка до 500 тысяч
  • Бонусы до 1000 рублей за каждого приглашенного друга, который станет клиентом банка

Промокоды банк Открытие – ваш способ сэкономить

Не упустите возможность применить купоны Открытие на сайте интернет-банка – с ними вам будут гарантированы наиболее выгодные условия на услуги, либо возможность участия в закрытых акциях. Благодаря надежной платформе BeriBuy вы легко найдете актуальный код на скидку, с которым сможете выгодно оформить кредит и др.

Промокоды представляют собой буквенно-цифровые комбинации с ограниченным сроком действия, поэтому искать их нужно непосредственно перед использованием. На BeriBuy все комбинации актуализируются ежедневно и вам не придется проверять их и тратить свое время. Достаточно просто скопировать из каталога наиболее выгодный код и подать заявку на кредит, ипотеку и другие финансовые услуги на особых условиях. С сервисом BeriBuy экономия всегда будет у вас в руках – не упустите шанс!

Купон Открытие

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