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Промокоды OpticBox | Январь 2023

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Opticbox: интернет-магазин оптики в один клик

Обеспечьте здоровье вашим глазам вместе с первой онлайн-оптикой в России. Огромный выбор товаров, профильные специалисты и низкие цены ждут вас в одном месте.

О компании

Оптика Оптикбокс, со своего основания в 2010 году, ставит приоритетом обслуживание клиентов. Все товары имеют сертификацию Министерства здравоохранения и одобрены специалистами. В режиме онлайн подберите себе контактные линзы, очки и другие оптические продукты по рецепту со скидкой, применив промокоды Оптикбокс.

Вам доступен премиальный сервис:

  • ассортимент более 3 000 позиций;
  • оригинальная продукция от производителя;
  • собственная курьерская служба;
  • от 120 типов линз и 1700 оправ.

Оптика Оптикбокс

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