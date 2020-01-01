Промокоды Орматек | Ноябрь 2020
О магазине Орматек
Компания Орматек заботится о здоровом сне своих покупателей. Она создает мебель, матрасы и текстиль.
Ортамек в цифрах это:
- 18 лет на рынке;
- 3 тыс. произведенных матрасов в день;
- 7 собственных производственных помещений;
- 13 стран и 600 салонов по всему миру;
- 32% от всего российского рынка.
Ассортимент
На главной странице сайта есть следующее меню:
- Матрасы. Выбор на любой вкус: ортопедические, детские, пружинные, беспружинные. Здесь же представлен и весь необходимый текстиль.
- Спальня. Кровати и комплектующие к ним. Тумбочки, шкафы и прочая мебель.
- Гостиная. Диваны, кресла, текстиль.
- Детская. Кроватки для самых маленьких, пеленальные столики, постельное белье.
- Товары для дома. Подушки, маски для сна и другие необходимые мелочи.
- Распродажа. Мебель и матрасы с дополнительными скидками.
Сначала главной продукцией компании был ортопедический матрас Орматек. Сегодня ассортимент бренда насчитывает десятки тысяч товаров.
Доставка и оплата
Оплатить покупку можно стандартными способами: при оформлении заказа и в момент его получения. Компания принимает любые карты.
Для физических лиц отдельно выставляют счета на оплату. Если у вас нет всей суммы на руках, вы можете прямо на сайте оформить рассрочку.
Покупку вы можете забрать самостоятельно, либо выбрать доставку до адреса. При заказе от 15 тыс. рублей все доставляют бесплатно. Есть в Орматек и промокоды на скидку, которые дают бесплатную доставку и при меньших суммах.
В услуги курьеров входит не только доставка по адресу. При желании ваш матрас или мебель могут занести в квартиру.
Доставщики вправе отказать, если лестничные пролеты не позволяют свободно проносить мебель. Поэтому жителям хрущёвок придется отдельно оплачивать услуги грузчиков. Еще вы можете заплатить за вынос старой мебели или матраса.
Кэшбэк и промокод Орматек
В Орматек купон на скидку позволит сделать любую покупку максимально выгодной. Достаточно ввести код при оформлении заказа. Скидки применятся к заказу автоматически.
Промокоды Ormatek обычно дают во время акций. Иногда ими радуют постоянных клиентов.
Если не хотите дожидаться кода со скидкой, просто воспользуйтесь кэшбэком. Зайдите на сайт по особой ссылке, и после получения заказа на ваш бонусный счет вернется процент от оплаты.
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