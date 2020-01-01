Сначала главной продукцией компании был ортопедический матрас Орматек. Сегодня ассортимент бренда насчитывает десятки тысяч товаров.

Компания Орматек заботится о здоровом сне своих покупателей. Она создает мебель, матрасы и текстиль.

Доставка и оплата

Оплатить покупку можно стандартными способами: при оформлении заказа и в момент его получения. Компания принимает любые карты.

Для физических лиц отдельно выставляют счета на оплату. Если у вас нет всей суммы на руках, вы можете прямо на сайте оформить рассрочку.

Покупку вы можете забрать самостоятельно, либо выбрать доставку до адреса. При заказе от 15 тыс. рублей все доставляют бесплатно. Есть в Орматек и промокоды на скидку, которые дают бесплатную доставку и при меньших суммах.

В услуги курьеров входит не только доставка по адресу. При желании ваш матрас или мебель могут занести в квартиру.

Доставщики вправе отказать, если лестничные пролеты не позволяют свободно проносить мебель. Поэтому жителям хрущёвок придется отдельно оплачивать услуги грузчиков. Еще вы можете заплатить за вынос старой мебели или матраса.

Кэшбэк и промокод Орматек

В Орматек купон на скидку позволит сделать любую покупку максимально выгодной. Достаточно ввести код при оформлении заказа. Скидки применятся к заказу автоматически.





Промокоды Ormatek обычно дают во время акций. Иногда ими радуют постоянных клиентов.

Если не хотите дожидаться кода со скидкой, просто воспользуйтесь кэшбэком. Зайдите на сайт по особой ссылке, и после получения заказа на ваш бонусный счет вернется процент от оплаты.