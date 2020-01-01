Главная > Все магазины > Орматек
Перейти в магазин

Промокоды Орматек | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Скидка 6000 рублей при покупке от 30000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Скидка 1000 рублей при покупке от 10000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Скидка 250 рублей при заказе от 500 рублей для Новых покупателей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидки 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 4$ на Все! Только Сегодня!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка на 4$ от покупки на 5$ Совершите выгодную покупку!
Скидка 700 рублей при покупке от 6000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Только для новых пользователей
Скидка 1400 рублей при покупке от 5000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 2000 рублей при покупке от 7000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 300р. на любой заказ!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидку 300 рублей при заказе от 2400 рублей для всех покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 3000 рублей при покупке от 10 000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 4000 рублей при покупке от 20000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Похожие магазины
Aliexpress
Аскона
Goods
Vposude
Holding Consul

О магазине Орматек

Компания Орматек заботится о здоровом сне своих покупателей. Она создает мебель, матрасы и текстиль.


купить матрас орматек в интернет магазине

 

 

Ортамек в цифрах это:

 

 

  • 18 лет на рынке;

  • 3 тыс. произведенных матрасов в день;

  • 7 собственных производственных помещений;

  • 13 стран и 600 салонов по всему миру;

  • 32% от всего российского рынка.


ортопедический матрас орматек

 

 

Ассортимент

 

 

На главной странице сайта есть следующее меню:

  • Матрасы. Выбор на любой вкус: ортопедические, детские, пружинные, беспружинные. Здесь же представлен и весь необходимый текстиль.

  • Спальня. Кровати и комплектующие к ним. Тумбочки, шкафы и прочая мебель.

  • Гостиная. Диваны, кресла, текстиль.

  • Детская. Кроватки для самых маленьких, пеленальные столики, постельное белье.

  • Товары для дома. Подушки, маски для сна и другие необходимые мелочи.

  • Распродажа. Мебель и матрасы с дополнительными скидками.


купони и промокод ormatek

 

 

Сначала главной продукцией компании был ортопедический матрас Орматек. Сегодня ассортимент бренда насчитывает десятки тысяч товаров.

 

 

Доставка и оплата

Оплатить покупку можно стандартными способами: при оформлении заказа и в момент его получения. Компания принимает любые карты.

 

Для физических лиц отдельно выставляют счета на оплату. Если у вас нет всей суммы на руках, вы можете прямо на сайте оформить рассрочку.

 

 

Покупку вы можете забрать самостоятельно, либо выбрать доставку до адреса. При заказе от 15 тыс. рублей все доставляют бесплатно. Есть в Орматек и промокоды на скидку, которые дают бесплатную доставку и при меньших суммах.

 

 

В услуги курьеров входит не только доставка по адресу. При желании ваш матрас или мебель могут занести в квартиру.

 

 

Доставщики вправе отказать, если лестничные пролеты не позволяют свободно проносить мебель. Поэтому жителям хрущёвок придется отдельно оплачивать услуги грузчиков. Еще вы можете заплатить за вынос старой мебели или матраса.

 

 

Кэшбэк и промокод Орматек

 

В Орматек купон на скидку позволит сделать любую покупку максимально выгодной. Достаточно ввести код при оформлении заказа. Скидки применятся к заказу автоматически.


орматек промокод на скидку

 

 

Промокоды Ormatek обычно дают во время акций. Иногда ими радуют постоянных клиентов.

 

 

 

Если не хотите дожидаться кода со скидкой, просто воспользуйтесь кэшбэком. Зайдите на сайт по особой ссылке, и после получения заказа на ваш бонусный счет вернется процент от оплаты.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина