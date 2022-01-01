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Отус: онлайн-образование по авторским программам

Цифровое обучение в сфере программирования интересно тем, что можно освоить навыки сетевого инженера, С++ или Java-разработчика, не выходя из дома. Авторские курсы от популярной школы Otus помогут в короткие сроки получить максимум знаний для успешной карьеры в IT.

Информация о компании

Площадка онлайн-образования Отус – это свыше 80 курсов для тех, кто хочет стать специалистом IT-сферы. Экспертные преподаватели с большим опытом помогают освоиться как новичкам, так и людям с опытом, достаточно выбрать одно из представленных направлений:

  • Программирование
  • Тестирование
  • Управление
  • Data Science
  • GameDev и др.

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В топ наиболее приобретаемых курсов вошла специализация «Системный аналитик». За 13 месяцев вы узнаете все процессы разработки ПО, формирования проектных документов и структуры хранения данных систем и приложений.

Где искать промокод Otus

Если для вас актуально потратить на обучение меньше денег, стоит заранее подобрать купоны на скидку. Использовав особый сервис BeriBuy, можно найти актуальный скидочный промокод Отус всего за пару кликов. Особые условия ждут тех, кто впервые планирует обучаться на Отус – для вас на BeriBuy размещены интересные промокоды на первый заказ.

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