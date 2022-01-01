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Сообщите нам, у какого интернет-магазина вы видели цену на интересующую вас модель ниже, чем у ... Подробнее > нас. Если ваша информация подтвердится, мы предложим еще более выгодную сделку.Как это работает?Для онлайн-заказов1. Оформите заказ на интересующий Вас товар через "корзину" нашего сайта.2. В комментариях к заказу укажите URL-ссылку на сайт конкурента с ценою ниже, чем на нашем сайте и напишите так же фразу: "Хочу цену ниже!"3. Наши эксперты опееративно её проверят4. В случае если наличие товара и его цена подтвердится, мы вышлем вам промокодод на скидку до 1000 руб. от цены конкурента (SMS сообщением на телефон и/или на электронную почту).При покупке в магазине1. Покажите продавцу ссылку на цену конкурента2. Мы вместе проверим, совпадает ли товар, есть ли он в наличии3. В случае если наличие товара и его цена подтвердится, мы сделаем вам скидку до 1000 руб. от цены конкурентаВНИМАНИЕ: Мы продадим вам товар по цене ниже конкурента при соблюдении следующих условий:Предложения нашего магазина и магазина конкурента идентичны: наименование товара, модель, артикул, комплектация полностью совпадают. Сравниваемый товар имеется в наличии у конкурента, в городе обращения. Для офлайновых магазинов это означает физическое наличие товара в торговой точке конкурента в городе обращения. Для интернет магазинов – наличие товара на сайте конкурента, обслуживающего город обращения, со сроком доставки или возможности самовывоза, не превышающим 24 часа с момента заказа. Подтверждением цены конкурента являются: официальный сайт конкурента; оригинальный рекламный материал или товарный чек, действующие на момент обращения в городе обращения. При сравнении учитываются только цены: а) относящиеся к городу обращения; б) без учета применения: индивидуальных скидок, специальных скидочных средств (купоны, подарочные карты и т.п.), скидок на комплекты, скидок по кредитным программам; в) относящиеся к кондиционному, новому товару (товар и упаковка не имеют дефектов, полная комплектация); г) не являющиеся ценовой или типографской ошибкой. Цена на интересующий вас товар должна быть не менее 7000 (семи тысяч) рублей. В программе участвуют только физические лица. Цена по программе является конечной и не сочетается с другими скидками и акциями, проводимыми в нашем магазине. Использование корпоративных подарочных карт и виртуальных подарочных сертификатов при покупке товара по программе запрещено. При обращении по программе через интернет-магазин, один клиент может сделать не более одной заявки на одну единицу одного наименования товара в сутки. При обращении по программе через магазин, один клиент может купить несколько (не более трех) разных товаров, но: Не более 1 шт. каждого товара Каждое наименование товара должно быть оформлено отдельным пакетом документов и отдельным кассовым чеком Менеджер компании вправе отказать в обращении по программе, если не имеется возможности достоверно убедиться в идентичности предложения конкурента или актуальности его цены. Скрыть