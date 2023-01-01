Промокоды ОЗ БАЙ (OZ BY) | Июль 2023
Интернет-магазин OZ BY: товары для уюта, отдыха и досуга
Все для комфортной жизни, создания уюта дома или организации развлечений можно найти в крупном белорусском маркетплейсе Оз Бай.
О магазине
Сеть предлагает ассортимент из различных категорий: книги, техника, косметика, бытовая химия, товары для детей и т.д. В один клик на сайте можно без труда оформить заказ на снаряжение для активного отдыха, продукты или посуду. Любители творчества смогут выбрать уникальные картины по номерам, литературу или настольные игры как для вечеринки, так и для тихого домашнего вечера.
Какие плюсы дает интернет-магазин Оз Бай:
- Гибкая бонусная программа
- Регулярные спецпредложения
- Быстрая доставка в ПВЗ
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