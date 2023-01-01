Поддерживать свое здоровье качественными препаратами и найти все для красоты и здоровья можно в надежной сети, проверенной не только положительными отзывами покупателей, но и высоким уровнем сервиса.

Об организации

Компания Ozerki – аптека, вклад которой оценен многими наградами: Лучшая сеть 2009 года, Любимый бренд россиян 2005-2019 гг. и награда за вклад в эффективное развитие бизнеса в 2014 году. На фармацевтическом рынке занимает лидирующее место в Северо-Западном федеральном округе. С момента основания в 1998 году база клиентов насчитывает свыше 3 млн. человек.

Доступный ассортимент

В одном месте собран колоссальный выбор препаратов, медикаментов и других товаров, доступных сегодня для заказа онлайн: лекарственные и профилактические вещества, специализированная техника и изделия, уход за красотой и гигиеной, товары для дома, все для матери и ребенка, а также продукты питания. На сайте Озерки заказать лекарство с доставкой в аптеку можно в один клик, а с промокодом еще и хорошо сэкономить.

Преимущества для покупателей Озерки: