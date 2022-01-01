Промокод Ozhur | Март 2022
Ozhur – интернет-магазин брендовых сэконд-вещей
Ответственное потребление вещей – тренд, набирающий популярность с каждым годом. Ozhur, интернет-магазин секонд-хенд вещей, готов удивить огромным ассортиментом женских, мужских и детских вещей в отличном состоянии, а также абсолютно новых из европейского стока.
О компании
Ожур – уникальный сервис сэконд-хенд вещей как из гардеробов людей, так и из товарных остатков крупных брендов (Moschino, GF Ferre, Roberto Cavalli и др.). Магазину доверяет более 10 тысяч постоянных покупателей, а также миллионы людей, которые хотят продать свои брендовые предметы гардероба.
Среди главных достоинств площадки:
- Экономия до 90% от цены магазинов
- Все продаваемые вещи проходят тщательную проверку
- Разные способы доставки и бесплатная доставка Почтой России при заказе от 2,5 тысяч
- Отличное состояние вещей и оригинальный дизайн от мировых брендов
Топ продаж находится в разделе Premium – сегодня среди таких вещей можно выделить повседневное платье от Roberto Cavalli в небесном оттенке со свободными рукавами необычного кроя, стоимостью всего 6990 рублей.
Что дает промокод Ozhur
Планируя покупки в данном маркете, присмотрите промокод Ожур – с ним все онлайн-заказы можно оформить с хорошими скидками, приятными подарками или с бесплатной доставкой. Подобрать актуальный купон на скидку поможет площадка промокодов BeriBuy – здесь вас ждут комбинации для множества онлайн-маркетов, обновляемые ежедневно.
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