Главная > Все магазины > OZHUR
Перейти в магазин

Промокод Ozhur | Март 2022
Промокоды похожих магазинов
Скидка 8% на 8 марта весь ассортимент
Осталось: 2 дня
Показать код
******
-10% по промокоду на первый заказ
Показать код
******
Воспользуйтесь уникальным промокодом при оформлении первого заказа в онлайн-магазине ТВОЕ и ... Подробнее > получите гарантированную скидку в размере 10%. < Скрыть
Дополнительная скидка 14%
Показать код
******
SALE до 80%! Актуальные акции на Сегодня!
Показать скидку
Все товары, представленные на странице, можно приобрести по низкой цене
СКИДКА 30% на весь сайт
Показать скидку
OUTLET! до -60%!
Показать скидку
УСПЕЙ КУПИТЬ! до -60%!
Показать скидку
SALE до 30%! Актуальные скидки на Сегодня!
Показать скидку
Следите за актуальными скидками и не пропустите самые выгодные предложения!
Скидка 10% на Первую покупку
Показать скидку
Подпишитесь на новостную рассылку и получите скидку 10% на первый заказ.
SALE до 35%! Актуальные акции на Футболки!
Показать скидку
Создай футболку со своим дизайном или можешь подобрать популярные принт на футболку!
Похожие магазины
YOOX
Tom Tailor
Adidas
21 Shop
ТВОЕ
Intermoda
ChicMe
Grandstock
Print Bar
Colins

Ozhur – интернет-магазин брендовых сэконд-вещей

Ответственное потребление вещей – тренд, набирающий популярность с каждым годом. Ozhur, интернет-магазин секонд-хенд вещей, готов удивить огромным ассортиментом женских, мужских и детских вещей в отличном состоянии, а также абсолютно новых из европейского стока.

О компании

Ожур – уникальный сервис сэконд-хенд вещей как из гардеробов людей, так и из товарных остатков крупных брендов (Moschino, GF Ferre, Roberto Cavalli и др.). Магазину доверяет более 10 тысяч постоянных покупателей, а также миллионы людей, которые хотят продать свои брендовые предметы гардероба.

Среди главных достоинств площадки:

  • Экономия до 90% от цены магазинов
  • Все продаваемые вещи проходят тщательную проверку
  • Разные способы доставки и бесплатная доставка Почтой России при заказе от 2,5 тысяч
  • Отличное состояние вещей и оригинальный дизайн от мировых брендов

Ozhur ru интернет секонд-хенд

Топ продаж находится в разделе Premium – сегодня среди таких вещей можно выделить повседневное платье от Roberto Cavalli в небесном оттенке со свободными рукавами необычного кроя, стоимостью всего 6990 рублей.

Что дает промокод Ozhur

Планируя покупки в данном маркете, присмотрите промокод Ожур – с ним все онлайн-заказы можно оформить с хорошими скидками, приятными подарками или с бесплатной доставкой. Подобрать актуальный купон на скидку поможет площадка промокодов BeriBuy – здесь вас ждут комбинации для множества онлайн-маркетов, обновляемые ежедневно.

Ожур промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина