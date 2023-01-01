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О площадке

Выбирайте площадку Озон Тревел: авиабилеты, жд транспорт, отели и прочие услуги здесь всегда актуальны и по доступным ценам. Можно с лёгкостью путешествовать не только внутри страны, но и за рубежом.

В OZON Travel авиабилеты купить можно среди широкого выбора: свыше 800 предложений на перелеты от известных компаний. При поиске гостиницы будет представлено более 1,7 млн вариантов размещений различного бюджета и степени комфорта.

Действует уникальная программа привилегий, где клиент, заказывая очередные авиа- и жд билеты, получает бонусные баллы, которые можно потратить на последующие покупки.

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