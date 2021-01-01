Промокоды Пандора (Pandora) | Апрель 2021
Пандора: интернет-магазин браслетов и шармов
Ювелирные украшения от бренда PANDORA, в особенности браслеты со сменными шармами, знамениты практически на весь мир. Изысканные и утонченные, их можно сочетать с любым образом: от классики до casual. Все украшения данного бренда представлены в разных ценовых категориях, подобрав купон на скидку Пандора, эти цены можно сделать еще доступнее.
Об истории компании
Бренд PANDORA начал свою историю в 1982 году в Дании. В 1989 году создатель компании Пер Эневолдсен и его супруга запустили изготовление ювелирных изделий в Таиланде. Главной идеей супругов была возможность дать девушкам в любой стране носить качественные украшения по доступной стоимости. В 2000-х супругами была разработана идея браслета со сменными бусинами-подвесками, впоследствии именно такие браслеты и шармы к ним стали знамениты на весь мир. В 2005 году компания начала активно завоевывать международный рынок и сегодня точки продаж находятся более, чем в ста странах мира.
В ассортименте онлайн-маркета Пандора сегодня доступно множество украшений на любой вкус:
- Браслеты традиционные и для подвесок
- Клипсы, шармы, разделители и стопперы
- Кольца, колье и кулоны
- Серьги, пусеты, серьги-трансформеры
Промокод Pandora для получения скидок
Получить скидки в Пандоре не так сложно, как кажется. Для этого достаточно использовать специальный промокод Пандора, действующий ограниченный период и дающий либо скидку, либо подарок к вашему заказу. Также код может открыть возможность участия в секретных акциях магазина. Чтобы промокод был актуальным, реальным и не заставил тратить много времени на поиски, стоит выбрать для себя одну из крупных и безопасных площадок-агрегаторов промокодов. Одной из таких площадок, сотрудничающих с сотнями интернет-маркетов, является сайт промокодов БериБай.
Активировать промокод не составит труда: скопировав его на сайте БериБай, нужно перейти на сайт Пандоры и добавить в корзину все украшения, которые вы планируете заказать. Заполнив в корзине все данные, справа нужно заполнить серую строку «Введите промокод». После нажатия на кнопку «Применить» появится информация о подарке или изменится сумма к оплате – в зависимости от того, какой купон был активирован. Если промокод не сработал, нужно проверить, нет ли в начале или в конце случайно вставленного пробела или лишнего символа. Его нужно удалить и повторить попытку активировать промокод.
Коллекции PANDORA на любой вкус
Бренд Пандора удивляет покупателей огромным выбором тематических коллекций браслетов с шармами. Можно подобрать ювелирные изделия как в классическом стиле, так и коллекции с мультипликационными героями или на тему любимых фильмов и сериалов – например, «Гарри Поттер» или Disney. Вот лишь малая часть из коллекций бренда:
- Timeless – классические варианты шармов, браслетов и подвесок
- Garden – цветочные украшения, тематика растений и природы
- Valentines Day – украшения в виде сердец, на тематику любви и отношений
- Colours – яркие решения, оттенки всех цветов радуги в украшениях
- Star Wars – лимитированная коллекция в стиле «Звездных войн»
- Moments – коллекция для важных событий в жизни (рождение ребенка, свадьба)
Чтобы просмотреть все коллекции, необходимо зайти в раздел «Браслеты и шармы», в раздел «Коллекции PANDORA». Здесь же можно увидеть последние новинки, бестселлеры и различные средства для ухода за ювелирными изделиями.
Советы стилиста
На сайте онлайн-магазина PANDORA для покупателей находится оригинальная рубрика «Советы стилиста». Сюда попадают подборки образов в романтичном стиле, статьи об оригинальных коллекциях украшений от бренда, новости из мира моды. В каждой статье есть полезные ссылки на украшения Пандора, чтобы вы могли ознакомиться с материалами и сразу перейти к покупке тех украшений, которыми удалось вдохновиться в процессе чтения.
Также полезные новости и подборки можно получать на электронную почту, если подписаться на рассылки от магазина внизу главной страницы на сайте. Не меньше интересных новостей собрано и в социальных сетях магазина – можно подписаться на любую удобную вам.
Клуб привилегий Пандора
Покупатели интернет-магазина PANDORA могут стать участниками программы лояльности и накапливать бонусы для того, чтобы оплачивать ими в последующем покупки. Стать участником клуба привилегий просто: достаточно указать в личном кабинете номер мобильного телефона и имя. В клубе существует пять уровней с разными бонусами:
- Petite – общая сумма покупок на сумму до 35 тысяч. Бонусами начисляется 3% от суммы покупки, а оплачивать ими можно до 30% стоимости
- Silver – сумма покупок 35-75 тысяч, бонусами начисляется 5%, оплачивать допускается до 40% чека
- Rose – покупки на сумму 75-150 тысяч, в виде бонусов вернется 7%, оплатить ими можно до 50% чека
- Shine – покупки на сумму 150-300 тысяч, бонусами начисляется 10%, оплатить можно до половины чека
- Gold – покупки свыше 300 тысяч, бонусами возвращается 15% стоимости, оплатить можно до половины чека
Дополнительно онлайн-магазин дарит тысячу бонусов в день рождения. При использовании бонусов другие скидки и акции Пандора не действуют, поэтому заранее нужно просчитать, какой вариант окажется для вас выгоднее – акция или бонусные баллы.
О доставке и оплате
Пандора - интернет-магазин, распродажа браслетов и других ювелирных украшений в котором позволяет сделать заказ по доступной цене. Чтобы покупка была еще комфортнее, дисконт PANDORA предлагает множество вариантов оплаты и доставки. Получить свой заказ можно при помощи курьерской службы (СДЭК, DPD, ТопДеливери), в пунктах выдачи или в постаматах. При заказе от 1990 рублей доставка будет абсолютно бесплатной. Оплата покупок возможна как наличными во время получения, так и безналичным способом (картой прямо на сайте).
В онлайн-маркете PANDORA стильные браслеты, серьги и шармы представлены в таком широком ассортименте, что даже самые требовательные покупатели найдут свое идеальное украшение. Если не забыть перед покупкой найти подходящий купон, то заказ порадует еще и финансовой выгодой. Подобрать промокод можно даже на первый заказ – это отличный вариант познакомиться с качественной продукцией ювелирного бренда по сниженной стоимости!
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