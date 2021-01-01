Ювелирные украшения от бренда PANDORA, в особенности браслеты со сменными шармами, знамениты практически на весь мир. Изысканные и утонченные, их можно сочетать с любым образом: от классики до casual. Все украшения данного бренда представлены в разных ценовых категориях, подобрав купон на скидку Пандора, эти цены можно сделать еще доступнее.

Об истории компании

Бренд PANDORA начал свою историю в 1982 году в Дании. В 1989 году создатель компании Пер Эневолдсен и его супруга запустили изготовление ювелирных изделий в Таиланде. Главной идеей супругов была возможность дать девушкам в любой стране носить качественные украшения по доступной стоимости. В 2000-х супругами была разработана идея браслета со сменными бусинами-подвесками, впоследствии именно такие браслеты и шармы к ним стали знамениты на весь мир. В 2005 году компания начала активно завоевывать международный рынок и сегодня точки продаж находятся более, чем в ста странах мира.

В ассортименте онлайн-маркета Пандора сегодня доступно множество украшений на любой вкус:

Браслеты традиционные и для подвесок

Клипсы, шармы, разделители и стопперы

Кольца, колье и кулоны

Серьги, пусеты, серьги-трансформеры

Промокод Pandora для получения скидок

Получить скидки в Пандоре не так сложно, как кажется. Для этого достаточно использовать специальный промокод Пандора, действующий ограниченный период и дающий либо скидку, либо подарок к вашему заказу. Также код может открыть возможность участия в секретных акциях магазина. Чтобы промокод был актуальным, реальным и не заставил тратить много времени на поиски, стоит выбрать для себя одну из крупных и безопасных площадок-агрегаторов промокодов. Одной из таких площадок, сотрудничающих с сотнями интернет-маркетов, является сайт промокодов БериБай.

Активировать промокод не составит труда: скопировав его на сайте БериБай, нужно перейти на сайт Пандоры и добавить в корзину все украшения, которые вы планируете заказать. Заполнив в корзине все данные, справа нужно заполнить серую строку «Введите промокод». После нажатия на кнопку «Применить» появится информация о подарке или изменится сумма к оплате – в зависимости от того, какой купон был активирован. Если промокод не сработал, нужно проверить, нет ли в начале или в конце случайно вставленного пробела или лишнего символа. Его нужно удалить и повторить попытку активировать промокод.

Коллекции PANDORA на любой вкус

Бренд Пандора удивляет покупателей огромным выбором тематических коллекций браслетов с шармами. Можно подобрать ювелирные изделия как в классическом стиле, так и коллекции с мультипликационными героями или на тему любимых фильмов и сериалов – например, «Гарри Поттер» или Disney. Вот лишь малая часть из коллекций бренда:

Timeless – классические варианты шармов, браслетов и подвесок

Garden – цветочные украшения, тематика растений и природы

Valentines Day – украшения в виде сердец, на тематику любви и отношений

Colours – яркие решения, оттенки всех цветов радуги в украшениях

Star Wars – лимитированная коллекция в стиле «Звездных войн»

Moments – коллекция для важных событий в жизни (рождение ребенка, свадьба)

Чтобы просмотреть все коллекции, необходимо зайти в раздел «Браслеты и шармы», в раздел «Коллекции PANDORA». Здесь же можно увидеть последние новинки, бестселлеры и различные средства для ухода за ювелирными изделиями.

Советы стилиста

На сайте онлайн-магазина PANDORA для покупателей находится оригинальная рубрика «Советы стилиста». Сюда попадают подборки образов в романтичном стиле, статьи об оригинальных коллекциях украшений от бренда, новости из мира моды. В каждой статье есть полезные ссылки на украшения Пандора, чтобы вы могли ознакомиться с материалами и сразу перейти к покупке тех украшений, которыми удалось вдохновиться в процессе чтения.

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