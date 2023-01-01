Когда срочно нужна сумма, а времени просить у близких или обратиться в банк нет, выручит МКК Папа Займ: только прозрачные условия по договору, без скрытых платежей, в максимально сжатые сроки с минимальными требованиями к клиенту.

Об организации

Оформить займ в компании – это получить огромные финансовые преимущества: улучшить кредитную историю, затратить малость времени на оформление, иметь всегда под рукой возможность запросить сумму на любые цели и не только. Все переводы осуществляются в Папа Займ онлайн на карту, нет необходимости обращаться лично в офис.

Плюсы для клиента: