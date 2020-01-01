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Об интернет-магазине одежды Paper Shop

Paper Shop - мультибрендовый интернет-магазин одежды и аксессуаров, предоставляющий широкое разнообразие товаров от известных торговых марок: Calvin Klein, Armani, Diesel, Tom Tailor, MEXX, Pierre Cardin, Michael Kors, Juicy Couture, Converse, SIA Home Fashion, PINKO.

 

На сайте представлены товары по доступным ценам хорошего качества, а постоянные акции и скидки радуют клиентов. Также можно совершать покупки в такие дни как: Киберпонедельник и Черная пятница в Paper Shop (Black Friday).

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