Промокоды Party Store | Февраль 2023
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Отдохнуть от дел или развлечься в компании помогут онлайн-игры от Пати Стор. Не упустите шанс пообщаться и весело провести время.
О сервисе
Игры от PartyStore доступны на смартфоне или компьютере в любое время. Игры на ПК проходят в браузере, а для смартфонов имеется фирменное приложение.
В Пати Стор Геймс любая компания найдет развлечение: друзья, семья, коллеги, вторые половинки. Всего 4 тура по 7 вопросов с ответами, длительностью от 40 до 45 минут – идеально для перерыва.
Вас ждут:
- Еженедельные новинки
- Огромный выбор сюжетов
- Промокоды для снижения стоимости
- Автоматизированная и интерактивная платформа
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