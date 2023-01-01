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Промокоды Party Store | Февраль 2023

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Отдохнуть от дел или развлечься в компании помогут онлайн-игры от Пати Стор. Не упустите шанс пообщаться и весело провести время.

О сервисе

Игры от PartyStore доступны на смартфоне или компьютере в любое время. Игры на ПК проходят в браузере, а для смартфонов имеется фирменное приложение.

В Пати Стор Геймс любая компания найдет развлечение: друзья, семья, коллеги, вторые половинки. Всего 4 тура по 7 вопросов с ответами, длительностью от 40 до 45 минут – идеально для перерыва.

Вас ждут:

  • Еженедельные новинки
  • Огромный выбор сюжетов
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