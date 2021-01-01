Платья, футболки, джинсы, комбинезоны – лишь малая доля гардероба ребенка, который так тяжело найти и подобрать, но так необходимо приобрести. Одним тесновато в размере, другим не нравится цвет и фасон, а для новорожденных и вовсе хочется выбрать все максимально безопасное и уютное. Найти нужное и подходящее, и при этом не понести лишних затрат семейного бюджета поможет PatPat - интернет-магазин с огромным ассортиментом, постоянными скидками и акциями, а промокод Пат Пат прибережет ваши деньги для новых покупок.

Информация о магазине

Магазин Пат Пат радует своих клиентов с 2014 года и не планирует останавливаться на достигнутом. Магазин имеет различные награды, такие как «Рекомендация домашней страницы App Store», «Топ рекомендаций среди приложений для шопинга», «Приложение дня» в UK App Store и многие другие. В 2020 году магазин выпустил в свет свои лицензионные продукты Smooshy Mushy, Care Bears и HairDorables, которые уже сегодня имеют признание пользователей по всему миру. Ассортимент интернет-магазина Пат Пат постоянно пополняется новыми коллекциями современной детской одежды и аксессуаров, а купон на скидку Patpat, или так называемый промокод, сделает покупку приятной и доступной во всех отношениях.

Принципы работы и выгодные промокоды

Комфорт и качество – главные принципы работы интернет-магазина. Благодаря этому все устроено для приятного и выгодного шопинга. Магазин специально отказывается от работы с посредниками и дилерами, чтобы цена оставалась максимально низкой, а промокод на первый заказ от проверенного сервиса BeriBuy поможет сэкономить еще больше средств. Использовать промокод просто, достаточно скопировать его и указать в поле «Промокод» в корзине магазина.

В Patpat одежда для детей отличается хорошим качеством и широким выбором (от размеров до новорожденных до семейных образов для детей и их родителей). В случае, если что-то не подошло по размеру или просто не понравилось, онлайн-маркет предоставляет 30 дней на возврат или обмен товара.